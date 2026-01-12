台裔日本畫家吉田瑠美台南北門尋根 捐繪本手稿藏洋蔥
台南市北門區圖書館即日起推出台裔日本畫家吉田瑠美主題系列活動，吉田瑠美日前出席更將著作「阿祖的搖椅」繪本手稿19幅捐予北門區公所，背後更有源自吉田瑠美對北門出生的曾祖父陳三吉深刻祖孫之情。
陳三吉是北門舊埕人，光復後因白色恐怖滯留日本終身未能返台抱憾，42歲的吉田瑠美因弟弟之前在台灣拍電影，因緣際會來台尋根，發現曾祖父陳三吉曾擔任台南州北門庄長等要職，吉田瑠美在台首度出版「阿祖的搖椅」繪本，內文刻畫跨越世代與海洋的祖孫情，以及對家鄉濃烈鄉愁，傳遞深刻情感記憶。
吉田瑠美本月9日來台，更將著作「阿祖的搖椅」繪本手稿19幅捐予北門區公所，北門區長林建男代表受贈繪本手稿。她說，長大後才知道自己有台灣血統，先前帶著緬懷曾祖父的心情，走訪阿祖的故鄉北門，再花2個月時間手繪插畫完成作品。
北門區圖書館即日起至本月底也規畫吉田瑠美主題系列活動，除「阿祖的搖椅」繪本可供借閱外，還有志工媽媽說故事的繪本導讀，亦將繪本手稿陳展於館內主題閱讀角，邀請讀者來北門區圖書館，邀請讀者來感受手繪作品交織家族跨世代情懷。
在地的北門南鯤鯓代天府更捐助善款購置「阿祖的搖椅」一書贈予北門區內各小學，讓學子透過書籍，更加認識故鄉。
林建男也說，「阿祖的搖椅」繪本手稿捐贈，不僅是圓滿吉田家族的故事，更承載跨越時空的世代傳承，闡述在特定時空背景下，某些人們對於未竟出口，卻深植心中的愛與鄉愁。
