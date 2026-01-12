快訊

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

聽新聞
0:00 / 0:00

LV攜手聯合國兒童基金會UNICEF做慈善滿10年了！首度推出金質紀念吊墜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）歡慶品牌與聯合國兒童基金會（UNICEF）的合作10周年，推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，以珠寶形式延續對全球弱勢兒童的長期承諾。這項合作自2016年展開，透過具象徵意義的設計為兒童人權與教育、健康等計畫募資，今年的周年版本更被視為重要里程碑。

Silver Lockit系列靈感來自1901年Steamer旅行手袋上的掛鎖，象徵信任、守護與傳承，也是路易威登旅行精神的經典符碼。歷年版本多以銀質呈現，今年首度改以黃K金製作，為這件中性設計注入更珍貴的材質價值，也突顯十周年的紀念意義。簡潔的鎖頭造型保留原始輪廓，在低調中傳達情感重量。

十年來，路易威登每年透過Silver Lockit系列為UNICEF籌集資金，累計捐款已超過2,800萬美元，實際投入於全球多項兒童保護與教育計畫。今年推出的黃K金版本，每售出一件即捐贈800美元善款，進一步擴大對相關專案的支持力道。

這款10周年紀念版Silver Lockit黃K金吊墜將於全球130家路易威登專門店及官網同步販售，台灣定價為新台幣91,000元。品牌亦預告將於今年4月推出2026年Silver Lockit系列新作，並持續以年度活動深化這段跨越時尚與公益的合作關係。

路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供
路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供

設計 品牌 公益

延伸閱讀

「每棟建築美得像藝術館」北京時尚地標 三里屯煥新亮相

金宇彬申敏兒大婚千萬LV珠寶添仙氣 Cortis趙雨凡也愛的混搭經典設計

北京時尚地標 三里屯煥新亮相

世界上最具辨識度的重複圖案！LV Monogram迎130周年 限量款首亮相！

相關新聞

7-ELEVEN「阜杭豆漿飯糰」締造億元台式小吃傳奇 全新口味上架

7-ELEVEN看準年節開運及本週末大學學測食飲需求，一年熱銷破億元、橫掃超商早餐市場的「阜杭豆漿飯糰」搶先換上節慶限定...

LV攜手聯合國兒童基金會UNICEF做慈善滿10年了！首度推出金質紀念吊墜

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）歡慶品牌與聯合國兒童基金會（UNICEF）的合作10周年，推出限量版黃K...

銅板價入手絕美限定杯！全家攜手「蜷川實花展」 買咖啡再享展覽優惠

睽違10年，日本當代藝術家蜷川實花即將在台灣舉辦全新大型個展，再度掀起藝術迷高度關注。此次展覽也首度與全家便利商店展開跨...

滿額送烏龍麵、500元優惠券！丸亀、長田本庄軒、青花驕開幕享優惠

王品集團旗下連鎖鍋物「青花驕」近日已於台北信義新光三越A11開設最新分店，並且跨界攜手威士忌品牌「The Dalmore...

壓力大暴食想吃炸雞蛋糕 營養師：大腦在求救

現代人壓力大，不少人壓力很大時，特別在忙碌或情緒低落時，會不自覺開始暴食，非常想吃炸雞、蛋糕等高油、高糖食物，營養師張馨...

鬍鬚張12日起漲價！小碗飄香魯肉飯71元 基本工資連年調餐飲業扛不住

基本工資連年調漲，2026年餐飲業漲聲不斷，繼連鎖咖啡品牌路易莎率先調整價格後，傳統餐飲品牌也陸續跟進。連鎖餐飲鬍鬚張1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。