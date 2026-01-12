LV攜手聯合國兒童基金會UNICEF做慈善滿10年了！首度推出金質紀念吊墜

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）歡慶品牌與聯合國兒童基金會（UNICEF）的合作10周年，推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，以珠寶形式延續對全球弱勢兒童的長期承諾。這項合作自2016年展開，透過具象徵意義的設計為兒童人權與教育、健康等計畫募資，今年的周年版本更被視為重要里程碑。

Silver Lockit系列靈感來自1901年Steamer旅行手袋上的掛鎖，象徵信任、守護與傳承，也是路易威登旅行精神的經典符碼。歷年版本多以銀質呈現，今年首度改以黃K金製作，為這件中性設計注入更珍貴的材質價值，也突顯十周年的紀念意義。簡潔的鎖頭造型保留原始輪廓，在低調中傳達情感重量。

十年來，路易威登每年透過Silver Lockit系列為UNICEF籌集資金，累計捐款已超過2,800萬美元，實際投入於全球多項兒童保護與教育計畫。今年推出的黃K金版本，每售出一件即捐贈800美元善款，進一步擴大對相關專案的支持力道。

這款10周年紀念版Silver Lockit黃K金吊墜將於全球130家路易威登專門店及官網同步販售，台灣定價為新台幣91,000元。品牌亦預告將於今年4月推出2026年Silver Lockit系列新作，並持續以年度活動深化這段跨越時尚與公益的合作關係。 路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供 路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供 路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供 路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供 路易威登推出限量版黃K金Silver Lockit吊墜，91,000元。圖／路易威登提供