快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

銅板價入手絕美限定杯！全家攜手「蜷川實花展」 買咖啡再享展覽優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家攜手蜷川實花展推獨家限定杯身與杯套，再享展覽優惠，粉絲必收藏。圖／全家便利商店提供
全家攜手蜷川實花展推獨家限定杯身與杯套，再享展覽優惠，粉絲必收藏。圖／全家便利商店提供

睽違10年，日本當代藝術家蜷川實花即將在台灣舉辦全新大型個展，再度掀起藝術迷高度關注。此次展覽也首度與全家便利商店展開跨界合作，即日起於全台店舖推出Let’s Café、Let’s Tea 3款限定杯身與1款限定杯套，將蜷川實花最具代表性的花卉影像融入日常飲品體驗，讓藝術不再侷限於展場，而是自然走入消費者生活。

本次限定杯款皆由蜷川實花親自監修，精選多件經典花卉作品作為設計主題，包括滿版鮮紅的烈焰大理花、繁花盛放的靛藍天空、濃烈奔放的七彩花叢，以及本次展覽主視覺「陽光、蝴蝶與櫻花」等元素，延續其一貫強烈色彩與戲劇張力，兼具藝術性與收藏價值。讓大家手握一杯咖啡或茶飲，就能同步感受蜷川實花作品所傳遞的感官震撼。

為鼓勵更多民眾走進展場，只要保留限定杯身或杯套，於1月17日至2月28日前往展覽現場購票，即可享450元優惠票價；全家FamiPort與FamiTicket亦同步開賣《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》門票，於1月16日前預購，最低可享390元優惠，讓粉絲以更親民的方式親近藝術。

此外，全家也同步推出多款日系早餐新品，從柔軟濕潤的生土司到明太子系列飯糰，進一步強化日系生活提案，走進門市一站式完成視覺與味覺的日系體驗，讓藝術成為日常的一部分。

全家推多款明太子新品，炸飯糰、名店明太子同步登場，享受道地日式風味。圖／全家便利商店提供
全家推多款明太子新品，炸飯糰、名店明太子同步登場，享受道地日式風味。圖／全家便利商店提供

親民 濕潤 日本

延伸閱讀

從少女畫到阿嬤…生技公司董娘創作不懈 展出40幅光影瞬間

三星座天生美感一流！水瓶喜歡創新、「這星座」為藝術而生

台新Richart數位品牌升級

蜷川實花展與全家便利商店合作 打造絢爛絕美花影限定杯身、杯套 1月7日全台上市

相關新聞

壓力大暴食想吃炸雞蛋糕 營養師：大腦在求救

現代人壓力大，不少人壓力很大時，特別在忙碌或情緒低落時，會不自覺開始暴食，非常想吃炸雞、蛋糕等高油、高糖食物，營養師張馨...

銅板價入手絕美限定杯！全家攜手「蜷川實花展」 買咖啡再享展覽優惠

睽違10年，日本當代藝術家蜷川實花即將在台灣舉辦全新大型個展，再度掀起藝術迷高度關注。此次展覽也首度與全家便利商店展開跨...

滿額送烏龍麵、500元優惠券！丸亀、長田本庄軒、青花驕開幕享優惠

王品集團旗下連鎖鍋物「青花驕」近日已於台北信義新光三越A11開設最新分店，並且跨界攜手威士忌品牌「The Dalmore...

鬍鬚張12日起漲價！小碗飄香魯肉飯71元 基本工資連年調餐飲業扛不住

基本工資連年調漲，2026年餐飲業漲聲不斷，繼連鎖咖啡品牌路易莎率先調整價格後，傳統餐飲品牌也陸續跟進。連鎖餐飲鬍鬚張1...

日本追櫻 訪山谷中的美術館

春天走進日本，是追櫻，更為了在山林深處，與MIHO美術館相遇。隱身於滋賀山谷間的MIHO美術館，是建築大師貝聿銘獻給自然...

知名手搖飲現「蟑螂卵鞘」？店員堅稱「蕎麥」 客人恐慌PO照片

台中市一中商圈一家知名茶飲店傳出有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」當場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。