銅板價入手絕美限定杯！全家攜手「蜷川實花展」 買咖啡再享展覽優惠

睽違10年，日本當代藝術家蜷川實花即將在台灣舉辦全新大型個展，再度掀起藝術迷高度關注。此次展覽也首度與全家便利商店展開跨界合作，即日起於全台店舖推出Let’s Café、Let’s Tea 3款限定杯身與1款限定杯套，將蜷川實花最具代表性的花卉影像融入日常飲品體驗，讓藝術不再侷限於展場，而是自然走入消費者生活。

本次限定杯款皆由蜷川實花親自監修，精選多件經典花卉作品作為設計主題，包括滿版鮮紅的烈焰大理花、繁花盛放的靛藍天空、濃烈奔放的七彩花叢，以及本次展覽主視覺「陽光、蝴蝶與櫻花」等元素，延續其一貫強烈色彩與戲劇張力，兼具藝術性與收藏價值。讓大家手握一杯咖啡或茶飲，就能同步感受蜷川實花作品所傳遞的感官震撼。

為鼓勵更多民眾走進展場，只要保留限定杯身或杯套，於1月17日至2月28日前往展覽現場購票，即可享450元優惠票價；全家FamiPort與FamiTicket亦同步開賣《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》門票，於1月16日前預購，最低可享390元優惠，讓粉絲以更親民的方式親近藝術。

此外，全家也同步推出多款日系早餐新品，從柔軟濕潤的生土司到明太子系列飯糰，進一步強化日系生活提案，走進門市一站式完成視覺與味覺的日系體驗，讓藝術成為日常的一部分。 全家推多款明太子新品，炸飯糰、名店明太子同步登場，享受道地日式風味。圖／全家便利商店提供