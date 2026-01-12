快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

滿額送烏龍麵、500元優惠券！丸亀、長田本庄軒、青花驕開幕享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
青花驕打造「海陸驕宴四人套餐」。圖／青花驕提供
青花驕打造「海陸驕宴四人套餐」。圖／青花驕提供

王品集團旗下連鎖鍋物「青花驕」近日已於台北信義新光三越A11開設最新分店，並且跨界攜手威士忌品牌「The Dalmore 大摩」，聯名推出「驕韻品酩三享式」，使用大摩雪莉三桶12年威士忌搭配上青花椒麻辣鍋，可透過「品味純粹」、「冰飲優雅」與「甜蜜尾韻」三種吃法，引導消費者體驗麻辣鍋與威士忌的風味疊加。可將涮煮後青花椒麻辣鍋的F1牛三拼、青花椒冰淇淋等食材，藉由威士忌增添風味，創造全新的味覺體驗，1月31日前，凡點購任一鍋底，即可享「驕韻品酩三享式」體驗價250元。

青花驕並針對年末聚餐需求打造「海陸驕宴四人套餐」，包含經典青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋、及酸菜白肉鍋（任選一款）；主菜則包含海鮮拼盤、F1日本頂級國產牛三拼，並搭配多種食材，帶來豐富的體驗。除此之外，青花驕今年還推出外帶年菜組合「雙人繽紛宴」與「四人歡聚宴」，分別提供7道及10道菜品，各為1,399、3,199元。

來自日本神戶的日式炒麵專門店「長田本庄軒」，繼在北台灣開設3家門市後，即將於新光三越台中中港店開設中台灣首間分店，店內延續以高溫鐵板，翻炒出原汁原味的日式炒麵，還有道地的大阪燒料理。為慶祝新店開幕，1月13日至1月14日，每日限量前80名，單筆消費滿500元再送500元餐點商品抵用券。

主打日式烏龍麵的「丸亀製麵」，即將於1月13日開設「徐匯廣場店」，1月13日至1月14日，凡加入丸亀製麵官方LINE好友，並於店內消費滿300元，即贈送「釜揚烏龍麵（中）」麵費兌換券1份（5張）。1月13日限量60份、1月14日限量40份，每人限兌換1份，數量有限，送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「丸亀製麵」即將開設「徐匯廣場店」。圖／丸亀製麵提供
「丸亀製麵」即將開設「徐匯廣場店」。圖／丸亀製麵提供
主打日式炒麵和大阪燒的「長田本庄軒」，即將首度進駐中台灣。圖／長田本庄軒提供
主打日式炒麵和大阪燒的「長田本庄軒」，即將首度進駐中台灣。圖／長田本庄軒提供
「青花驕」跨界攜手威士忌品牌「The Dalmore 大摩」聯名推出「驕韻品酩三享式」。圖／青花驕提供
「青花驕」跨界攜手威士忌品牌「The Dalmore 大摩」聯名推出「驕韻品酩三享式」。圖／青花驕提供

威士忌 烏龍麵 食材

延伸閱讀

烏龍麵成本16元傻傻賣15！早餐店老闆喊虧 反獲讚：經營之神

馬年氣勢全開 噶瑪蘭2026金馬奔騰年度禮盒即日起開賣

散熱族群 大摩力挺

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

相關新聞

壓力大暴食想吃炸雞蛋糕 營養師：大腦在求救

現代人壓力大，不少人壓力很大時，特別在忙碌或情緒低落時，會不自覺開始暴食，非常想吃炸雞、蛋糕等高油、高糖食物，營養師張馨...

銅板價入手絕美限定杯！全家攜手「蜷川實花展」 買咖啡再享展覽優惠

睽違10年，日本當代藝術家蜷川實花即將在台灣舉辦全新大型個展，再度掀起藝術迷高度關注。此次展覽也首度與全家便利商店展開跨...

滿額送烏龍麵、500元優惠券！丸亀、長田本庄軒、青花驕開幕享優惠

王品集團旗下連鎖鍋物「青花驕」近日已於台北信義新光三越A11開設最新分店，並且跨界攜手威士忌品牌「The Dalmore...

鬍鬚張12日起漲價！小碗飄香魯肉飯71元 基本工資連年調餐飲業扛不住

基本工資連年調漲，2026年餐飲業漲聲不斷，繼連鎖咖啡品牌路易莎率先調整價格後，傳統餐飲品牌也陸續跟進。連鎖餐飲鬍鬚張1...

日本追櫻 訪山谷中的美術館

春天走進日本，是追櫻，更為了在山林深處，與MIHO美術館相遇。隱身於滋賀山谷間的MIHO美術館，是建築大師貝聿銘獻給自然...

知名手搖飲現「蟑螂卵鞘」？店員堅稱「蕎麥」 客人恐慌PO照片

台中市一中商圈一家知名茶飲店傳出有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」當場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。