滿額送烏龍麵、500元優惠券！丸亀、長田本庄軒、青花驕開幕享優惠

王品集團旗下連鎖鍋物「青花驕」近日已於台北信義新光三越A11開設最新分店，並且跨界攜手威士忌品牌「The Dalmore 大摩」，聯名推出「驕韻品酩三享式」，使用大摩雪莉三桶12年威士忌搭配上青花椒麻辣鍋，可透過「品味純粹」、「冰飲優雅」與「甜蜜尾韻」三種吃法，引導消費者體驗麻辣鍋與威士忌的風味疊加。可將涮煮後青花椒麻辣鍋的F1牛三拼、青花椒冰淇淋等食材，藉由威士忌增添風味，創造全新的味覺體驗，1月31日前，凡點購任一鍋底，即可享「驕韻品酩三享式」體驗價250元。

青花驕並針對年末聚餐需求打造「海陸驕宴四人套餐」，包含經典青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋、及酸菜白肉鍋（任選一款）；主菜則包含海鮮拼盤、F1日本頂級國產牛三拼，並搭配多種食材，帶來豐富的體驗。除此之外，青花驕今年還推出外帶年菜組合「雙人繽紛宴」與「四人歡聚宴」，分別提供7道及10道菜品，各為1,399、3,199元。

來自日本神戶的日式炒麵專門店「長田本庄軒」，繼在北台灣開設3家門市後，即將於新光三越台中中港店開設中台灣首間分店，店內延續以高溫鐵板，翻炒出原汁原味的日式炒麵，還有道地的大阪燒料理。為慶祝新店開幕，1月13日至1月14日，每日限量前80名，單筆消費滿500元再送500元餐點商品抵用券。

主打日式烏龍麵的「丸亀製麵」，即將於1月13日開設「徐匯廣場店」，1月13日至1月14日，凡加入丸亀製麵官方LINE好友，並於店內消費滿300元，即贈送「釜揚烏龍麵（中）」麵費兌換券1份（5張）。1月13日限量60份、1月14日限量40份，每人限兌換1份，數量有限，送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「丸亀製麵」即將開設「徐匯廣場店」。圖／丸亀製麵提供 主打日式炒麵和大阪燒的「長田本庄軒」，即將首度進駐中台灣。圖／長田本庄軒提供 「青花驕」跨界攜手威士忌品牌「The Dalmore 大摩」聯名推出「驕韻品酩三享式」。圖／青花驕提供