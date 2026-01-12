壓力大暴食想吃炸雞蛋糕 營養師：大腦在求救

現代人壓力大，不少人壓力很大時，特別在忙碌或情緒低落時，會不自覺開始暴食，非常想吃炸雞、蛋糕等高油、高糖食物，營養師張馨芳今天指出，這種「壓力型進食」往往不是嘴饞，而是大腦正在發出營養求救訊號，與關鍵胺基酸色胺酸息息相關。

張馨方在臉書粉專「Vivi營養生活話」指出，色胺酸是人體無法自行合成的「必需胺基酸」，不只與睡眠相關，更是情緒調節與食慾控制的關鍵。且色胺酸是合成血清素的重要前驅物，血清素被稱為「快樂荷爾蒙」， 與情緒穩定、滿足感密切相關，當色胺酸攝取不足，血清素生成受影響，情緒容易低落、焦躁。壓力大時色胺酸需求更高，當大腦缺乏血清素時，會發出訊號誘使你攝取「高糖分」食物，藉此快速刺激多巴胺來補償愉悅感 。

但張馨方指出，血清素不足時，大腦對飽足感的感知會變得遲鈍 ，即便吃飽仍想繼續進食，吃完後隨之而來的罪惡感，反而讓情緒陷入更糟的循環。

要如何吃才能抗壓，張馨方列出可以抗壓的核心營養素食物清單，首先是可以補充色胺酸的食物，如火雞肉、鮭魚、雞蛋、毛豆、黑芝麻、南瓜子。轉化輔因子 (B群/鎂)包括糙米、燕麥、深綠色蔬菜、豬瘦肉。可以穩定神經 (Omega-3)則有鯖魚、秋刀魚、核桃、奇亞籽。

張馨方並建議平時就要養成三個關鍵飲食習慣，包括不要完全戒除澱粉，每餐保留約「一拳頭」的未精製雜糧（如地瓜、五穀飯），幫助色胺酸進入大腦。其次，聰明的下午茶替代，當壓力大想吃甜點時，以無糖優格加上一小把堅果取代珍珠奶茶，因為優格提供色胺酸與鈣（穩定神經），堅果則能補充鎂。

第三則是顧好腸道環境，因為人體90%的血清素在腸道製造，補充足夠纖維與益生菌，確保大腦的「原料工廠」運作正常。