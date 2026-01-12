國美館、北美館強強聯手 「色彩魔術師」廖繼春大展夢幻登場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國美館、北美館將合作「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」。廖繼春是台灣第一代西洋畫家中，最具現代繪畫觀念的一位。圖為廖繼春作品「作品A」。圖／國美館提供
國美館、北美館將合作「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」。廖繼春是台灣第一代西洋畫家中，最具現代繪畫觀念的一位。圖為廖繼春作品「作品A」。圖／國美館提供

廖繼春是台灣美術界公認的色彩魔術師，也是台灣第一代西洋畫家中，最具現代繪畫觀念的一位。今年是廖繼春辭世五十周年，台灣兩大美術館國美館、北美館攜手合作，二月將在國美館展出「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」。北美館特別出借卅五件廖繼春典藏作品，包含其於一九二八年創作、曾入選日本第九回帝國美術展覽會的重要代表作「有香蕉樹的院子」。

廖繼春一九○二年生於豐原農家，就讀國語學校時開始自學油畫。一九二四年與陳澄波同船赴日考取東京美術學校圖書師範科。返台後，首屆台展廖繼春即以「靜物」獲得特選，隔年再以「有香蕉樹的院子」入選帝展，備受矚目。

一九九六年，廖繼春之子廖述文捐贈一批廖繼春畫作予北美館。北美館今年協辦國美館展覽「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，特別出借卅五件廖繼春典藏作品，包括標誌廖繼春色彩魔力的起點「有香蕉樹的院子」。北美館館長駱麗貞指出，北美館典藏大量前輩藝術家作品，歷來投入相關研究、修復作業不輟；本次展覽合作，除了讓觀眾完整認識廖繼春創作的發展軌跡，也彰顯兩館在推動台灣美術史研究與公眾推廣上的努力。

廖繼春留日期間受到強調自然光影與色彩的外光派影響，並曾三度與日本野獸主義大師梅原龍三郎相偕寫生，作品傾向野獸主義的表現風格。一九六○年代他應美國國務院之邀赴歐美考察，發現繪畫最關鍵的核心在於內容而非形體，其畫筆從此突破了造型與色彩、媒材與技法的限制，自由自在表達內心世界，形成了明朗和諧的廖繼春風格。他筆下的景物都被賦予畫家主觀的色彩，並非一般人眼中看到的色彩，而是畫家恬淡自在的內心世界，贏得「色彩魔術師」的美譽。

國美館、北美館將合作「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，廖繼春以繽紛躍動的色彩風格聞名。圖為廖繼春作品「風景A」。圖／國美館提供
國美館、北美館將合作「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」，廖繼春以繽紛躍動的色彩風格聞名。圖為廖繼春作品「風景A」。圖／國美館提供

