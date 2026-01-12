日本追櫻 訪山谷中的美術館

春天走進日本，是追櫻，更為了在山林深處，與MIHO美術館相遇。隱身於滋賀山谷間的MIHO美術館，是建築大師貝聿銘獻給自然的一首詩，在日本建築史上被視為自然與建築融合的經典案例，館藏更橫跨東西方藝術瑰寶。旅程還將造訪京都春櫻綠意：原谷苑、松山庭園、瑠璃光院、貴船神社與西方寺（苔寺）。旅宿精挑米其林一星鑰飯店，「麓京都」與「MUNI KYOTO」，享受專屬庭園溫泉；並品嘗米其林一至三星料理。

有行旅「新綠京都櫻花舞MIHO」旅程，四月十七日至四月二十一日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3959、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網。