鬍鬚張明起漲價！小碗魯肉飯71元 基本工資連年調餐飲業扛不住

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
鬍鬚張。聯合報系資料照
基本工資連年調漲，2026年餐飲業漲聲不斷，繼連鎖咖啡品牌路易莎率先調整價格後，傳統餐飲品牌也陸續跟進。連鎖餐飲鬍鬚張11日宣布，因應原物料、人力及環保相關成本持續攀升，自12日（週一）起調整部分產品價格。鬍鬚張表示，團隊過去已長期透過內部吸收成本與營運優化方式因應，但在審慎評估後，為兼顧餐點品質、服務體驗與同仁照顧，決定針對部分品項進行價格調整。

鬍鬚張強調，品牌始終將食安與品質視為首要原則，即便面臨成本上升壓力，仍會堅持不降低原料標準、不簡化製程與食安管理流程。本次調價範圍涵蓋48個品項，包括4款便當系列、2款飯類系列及1款小菜，占整體品項約36%，平均調幅約3.8%；其餘多數產品則維持原價。

以調整品項來看，唐山里肌豬排便當由原價125元調整為130元，漲幅4%、香酥雞腿便當由135元調整為140元，漲幅3.7%；魯肉飯便當與雞肉飯便當則自85元調整為89元，漲幅4.7%。單點飯類方面，飄香魯肉飯（小）由66元調整為71元，漲幅7.6%，懷舊魯肉飯由122元調整為127元，漲幅4%；小菜老皮嫩肉則由33元調整為35元，漲幅6%。凡含上述主品項的組合餐或加購內容，也將同步依相同金額調整。

鬍鬚張表示，感謝顧客長期以來的理解與支持，未來仍將在可承擔的範圍內，持續用心把關餐點品質與服務水準。

