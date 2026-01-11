快訊

鬍鬚張明起漲價！小碗魯肉飯71元 基本工資連年調餐飲業扛不住

從台灣回去會帶什麼？旅日台人行李箱塞滿「這一物」 一票網友秒認親

PLG／和勇士爆衝突 領航猿總教練怒斥對方蓄意攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

知名手搖飲現「蟑螂卵鞘」？店員堅稱「蕎麥」 客人恐慌PO照片

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市一中商圈一家茶飲店傳出有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」。圖／取自Threads「Minnie Lin」
台中市一中商圈一家茶飲店傳出有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」。圖／取自Threads「Minnie Lin」

台中市一中商圈一家知名茶飲店傳出有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」當場捏爆時卻爆出液體，讓他很恐懼，因為蕎麥是實心的種子怎會爆漿？這名消費者把照片上網，引起一堆消費者留言表示在該品牌店消費都有不好的經驗。台中市食品藥物安全處今表示，將派員前往相關店家進行實地稽查，以釐清實際情形。

這名消費者說，異物外觀呈現紅褐色、長方形且有紋路邊邊帶鋸齒狀，他上網搜尋後認為非常像「蟑螂卵鞘？」曾致電後再拿回店家確認，而店員堅稱那是「蕎麥」。他說，雖然店家已完成退費，也表示能再重做給他，但「我實在不敢再喝了…. 」

他的留言引起不少消費者留言說「我之前也喝到過異物」、「這間真的很不行欸 我之前也喝過塑膠片」「之前喝到半條菜蟲…」「高雄左營店有一次喝到上吐下瀉，再也不敢喝」。

中市府食安處今天表示，將派員前往相關店家進行實地稽查，重點包括作業環境衛生、人員衛生管理及食品製作流程等事項。如查獲不符合食品良好衛生規範準則之情形，將依法要求業者限期改善；如複查仍不合格，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒，民眾如發現食品或販售場所涉及衛生安全疑慮，請保留相關事證，並可透過「台中市政府陳情整合平台」進行檢舉，食安處受理後將盡速依規查處，以共同維護市民飲食安全。

台中市一中商圈一家茶飲店傳出有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」。圖／取自Threads「Minnie Lin」
台中市一中商圈一家茶飲店傳出有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」。圖／取自Threads「Minnie Lin」

消費者 食安 手搖飲

延伸閱讀

中市「大茗」飲品出現異物 衛生局將前往稽查

中市連鎖大型餐廳 牛肉壽喜燒飯裡有蟑螂

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

中市查獲1件「酸菜」漂白劑含量不符規定 食安處：已下架

相關新聞

鬍鬚張明起漲價！小碗魯肉飯71元 基本工資連年調餐飲業扛不住

基本工資連年調漲，2026年餐飲業漲聲不斷，繼連鎖咖啡品牌路易莎率先調整價格後，傳統餐飲品牌也陸續跟進。連鎖餐飲鬍鬚張1...

知名手搖飲現「蟑螂卵鞘」？店員堅稱「蕎麥」 客人恐慌PO照片

台中市一中商圈一家知名茶飲店傳出有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」當場...

在家圍爐夯！家樂福200款名店年菜超澎湃 愛買年夜飯現做6道3188元

今年農曆春節長達9天連假，不少民眾選擇避開返鄉與出遊人潮，在家圍爐成為主流趨勢，也帶動冷凍年菜市場持續升溫。近年年菜選擇...

adidas、adidas Original新春限定登場 林柏宏、楊謹華紅運上身

adidas與adidas Originals推出馬年全新新年限定系列，以馬年象徵的奔騰能量與紅運向前為設計靈感，新年限...

內在比外在華麗！FENDI Peekaboo好奢侈 竟捨得把最美刺繡藏裡面

FENDI的經典Peekaboo包，誕生於2008年，傳承羅馬精湛工藝與FENDI女性魅力，俏皮的名稱取自孩子們玩的遊戲...

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗深夜急道歉：該店暫停營業清消

連鎖手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」近日捲入食安爭議。有網友10日晚間在Threads發文指出，於一間飲料店購買飲品時，飲用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。