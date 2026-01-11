知名手搖飲現「蟑螂卵鞘」？店員堅稱「蕎麥」 客人恐慌PO照片
台中市一中商圈一家知名茶飲店傳出有消費者在飲料裡喝到「一顆異物」吐出來後嚴重懷疑那是「蟑螂卵鞘」但店員說那是「蕎麥」當場捏爆時卻爆出液體，讓他很恐懼，因為蕎麥是實心的種子怎會爆漿？這名消費者把照片上網，引起一堆消費者留言表示在該品牌店消費都有不好的經驗。台中市食品藥物安全處今表示，將派員前往相關店家進行實地稽查，以釐清實際情形。
這名消費者說，異物外觀呈現紅褐色、長方形且有紋路邊邊帶鋸齒狀，他上網搜尋後認為非常像「蟑螂卵鞘？」曾致電後再拿回店家確認，而店員堅稱那是「蕎麥」。他說，雖然店家已完成退費，也表示能再重做給他，但「我實在不敢再喝了…. 」
他的留言引起不少消費者留言說「我之前也喝到過異物」、「這間真的很不行欸 我之前也喝過塑膠片」「之前喝到半條菜蟲…」「高雄左營店有一次喝到上吐下瀉，再也不敢喝」。
中市府食安處今天表示，將派員前往相關店家進行實地稽查，重點包括作業環境衛生、人員衛生管理及食品製作流程等事項。如查獲不符合食品良好衛生規範準則之情形，將依法要求業者限期改善；如複查仍不合格，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。
食安處提醒，民眾如發現食品或販售場所涉及衛生安全疑慮，請保留相關事證，並可透過「台中市政府陳情整合平台」進行檢舉，食安處受理後將盡速依規查處，以共同維護市民飲食安全。
