在家圍爐夯！家樂福200款名店年菜超澎湃 愛買年夜飯現做6道3188元
今年農曆春節長達9天連假，不少民眾選擇避開返鄉與出遊人潮，在家圍爐成為主流趨勢，也帶動冷凍年菜市場持續升溫。近年年菜選擇不僅口味更多元、復熱更便利，品質更直逼餐廳現作水準，成為許多忙碌家庭備餐新選擇。
家樂福今年提前布局年菜商機，12月初即啟動預購，集結量販、超市、線上購物與家速配通路，今年上架年菜品項包含套餐組突破200道，創下通路新高。主打米其林與必比登推薦名店、地方小吃、經典手路菜與飯店招牌菜，透過星級評鑑口碑加持，成功吸引消費者目光。
為刺激買氣，家樂福同步推出多重會員優惠，2月22日前指定年菜單筆每滿900元送50元現金折價券，最高可送5,000元，另可68元加價購十八匠作蒸地瓜1包。線上購物與家速配則祭出滿額贈購物金、OPENPOINT點數及免運券等回饋，並提供年菜便利大冰箱服務，讓顧客可依需求彈性到店取貨或宅配到府。
在新品趨勢上，今年最吸睛的亮點為IP聯名年菜。老協珍佛跳牆一次推出寶可夢與三麗鷗Kuromi共3款限定造型甕，全台限量販售，其中寶可夢款售價1,388元起，Kuromi黑金限定版售價1,980元，兼具話題性與收藏價值。
星級名店年菜同樣是銷售主力，今年超過25道來自米其林與必比登推薦餐廳。新品如膳馨砂鍋鮭魚頭，主打低油氣炸工法與濃郁沙茶高湯，每盒售價920元；必比登推薦的祥和蔬食松露油飯，售價435元，鎖定蔬食與精緻飲食族群。
此外，家樂福廣邀人氣名店與飯店品牌進駐，推出超過50道單品與近15套年菜套餐組，份量涵蓋4至8人，並新增素食與麻辣火鍋套餐選擇。搭配藍鑽蝦、龍蝦尾、日本干貝柱與烏魚子等高檔食材，滿足消費者「在家也能吃得像外食餐廳」的年節需求。
愛買量販則推出數十款年菜套餐、近百項經典年菜單品，不管是台北晶華酒店等五星級飯店，還是台北南門市場逸湘齋，即日起至2月1日推出年菜預購加碼方案，凡預訂年菜單筆滿2,000元，再加贈「200元熟食電子現金折價券」，可用於選購涼拌小菜、滷味，或烤雞、德國豬腳等人氣熟食，替年夜飯再加菜、餐桌更豐盛。
愛買量販另於指定4家提供「代客料理」服務的店鋪推出「鐵板燒主廚經典年菜套組」，內容包含清蒸石斑魚、醬爆鮮蔬雪花牛／梅花豬、冬菇鮑魚、蒜蓉鮮蝦蒸粄條、蛋香干貝油飯，以及黃金蟲草蘑菇燉鮮雞湯等6道主廚現做美饌，整套只要3,188元，當日現作取貨，熱騰騰上桌。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言