快訊

憶曹西平惜物「打包剩的便當」許效舜哽咽：好捨不得他

在美國找到家鄉味！4位台積電女工程師一吃驚豔 暖幫餐廳架設團購網

議員暴動高喊「美國去死」！伊朗議長警告川普：若遭攻擊 會襲美軍這基地

聽新聞
0:00 / 0:00

adidas、adidas Original新春限定登場 林柏宏、楊謹華紅運上身

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
林柏宏、楊謹華演繹adidas Originals新年限定系列。圖／adidas Originals提供
林柏宏、楊謹華演繹adidas Originals新年限定系列。圖／adidas Originals提供

adidas與adidas Originals推出年全新新年限定系列，以馬年象徵的奔騰能量與紅運向前為設計靈感，新年限定系列形象影片，adidas由形象大使林柏宏演繹；adidas Originals則由林柏宏攜手金鐘影后楊謹華共同演繹，揭開新春主題。

全新adidas新年系列以馬年所象徵的奔騰能量，透過新中式風格呼應當前休閒穿搭趨勢，並融入生肖圖案、仿馬毛織紋三條線與金色馬蹄鐵等細節設計。adidas全新XLG STORM EDGE好運老爹鞋，提供輕穩舒適的腳感。鞋身附有可拆卸式金色馬蹄釦裝飾，可自由變換吊掛位置，為造型增添亮點。

adidas Originals新年系列以紅色為造型主軸，從亮紅、磚紅到深紅層次，重新定義紅色穿搭的時尚可能性。同樣運用新中式元素，重新演繹唐裝輪廓、立領與盤扣的新中式外套。新年系列服飾融入生肖元素與馬鞍編織工藝，透過質感材質與精巧工藝，以針織工藝、拼接手法與立體編織細節，打造百家衣概念的拼接外套與針織衫，隱藏「馬到成功」寓意圖騰，刺繡、緹花與繩結元素，將傳統新年意象自然融入日常穿搭。

鞋款部分，adidas Originals新年限定系列推出Handball Spezial、Gazelle Bold、Superstar II、Campus 00、Goukana、Ozvenuz與Forum CL共七種鞋款。全系列鞋款搭配雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣飾，雙色鞋帶，點綴「馬到成功」圖案。Gazelle Bold以復古紅色、厚底輪廓登場；Handball Spezial推出復古磚紅配色；Superstar II採用奶油白色調，皮革紋路呈現復古質感。

林柏宏演繹adidas新年限定系列。圖／adidas提供
林柏宏演繹adidas新年限定系列。圖／adidas提供
adidas新年限定系列，XLG STROM EDGE CNY男女鞋款，4,290元。圖／adidas提供
adidas新年限定系列，XLG STROM EDGE CNY男女鞋款，4,290元。圖／adidas提供
楊謹華演繹adidas Originals新年限定系列。圖／adidas提供
楊謹華演繹adidas Originals新年限定系列。圖／adidas提供
adidas Originals新年限定系列鞋款。圖／adidas Originals提供
adidas Originals新年限定系列鞋款。圖／adidas Originals提供
adidas Originals新年限定系列，Gazelle Bold女鞋，復古紅色，4,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals新年限定系列，Gazelle Bold女鞋，復古紅色，4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas 楊謹華 林柏宏

延伸閱讀

楊祐寧元鍋開幕傻眼！收等比楊謹華海報怒：不愛她站C位

楊謹華叛逆期去圖書館 自曝行蹤「聯考前偷溜去溜冰」

紀培慧黑化失控！ 被楊謹華無情切割理智斷線：真的會魚死網破

媽媽謙虛少稱讚　楊謹華談自我懷疑到和解過程

相關新聞

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗深夜急道歉：該店暫停營業清消

連鎖手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」近日捲入食安爭議。有網友10日晚間在Threads發文指出，於一間飲料店購買飲品時，飲用...

在家圍爐夯 家樂福200款名店年菜超澎湃 愛買年夜飯現做6道3188元

今年農曆春節長達9天連假，不少民眾選擇避開返鄉與出遊人潮，在家圍爐成為主流趨勢，也帶動冷凍年菜市場持續升溫。近年年菜選擇...

adidas、adidas Original新春限定登場 林柏宏、楊謹華紅運上身

adidas與adidas Originals推出馬年全新新年限定系列，以馬年象徵的奔騰能量與紅運向前為設計靈感，新年限...

內在比外在華麗！FENDI Peekaboo好奢侈 竟捨得把最美刺繡藏裡面

FENDI的經典Peekaboo包，誕生於2008年，傳承羅馬精湛工藝與FENDI女性魅力，俏皮的名稱取自孩子們玩的遊戲...

SHIATZY CHEN馬年獨家限量棉襖 精緻造工形塑東方節慶暖心記憶

每到農曆年節，從音聲、色彩、衣服形式、餐桌上的菜餚，無一不成為情感的體現。SHIATZY CHEN夏姿・陳近日發表了20...

「林家男孩」林柏宏站台GUCCI La Famiglia系列 演繹義式隨興新風貌

GUCCI去年曾發表新任創意總監的La Famiglia系列，除了以肖像照的形式呈現，帶出對GUCCI典藏資料的詮釋，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。