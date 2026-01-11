adidas、adidas Original新春限定登場 林柏宏、楊謹華紅運上身
adidas與adidas Originals推出馬年全新新年限定系列，以馬年象徵的奔騰能量與紅運向前為設計靈感，新年限定系列形象影片，adidas由形象大使林柏宏演繹；adidas Originals則由林柏宏攜手金鐘影后楊謹華共同演繹，揭開新春主題。
全新adidas新年系列以馬年所象徵的奔騰能量，透過新中式風格呼應當前休閒穿搭趨勢，並融入生肖圖案、仿馬毛織紋三條線與金色馬蹄鐵等細節設計。adidas全新XLG STORM EDGE好運老爹鞋，提供輕穩舒適的腳感。鞋身附有可拆卸式金色馬蹄釦裝飾，可自由變換吊掛位置，為造型增添亮點。
adidas Originals新年系列以紅色為造型主軸，從亮紅、磚紅到深紅層次，重新定義紅色穿搭的時尚可能性。同樣運用新中式元素，重新演繹唐裝輪廓、立領與盤扣的新中式外套。新年系列服飾融入生肖元素與馬鞍編織工藝，透過質感材質與精巧工藝，以針織工藝、拼接手法與立體編織細節，打造百家衣概念的拼接外套與針織衫，隱藏「馬到成功」寓意圖騰，刺繡、緹花與繩結元素，將傳統新年意象自然融入日常穿搭。
鞋款部分，adidas Originals新年限定系列推出Handball Spezial、Gazelle Bold、Superstar II、Campus 00、Goukana、Ozvenuz與Forum CL共七種鞋款。全系列鞋款搭配雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣飾，雙色鞋帶，點綴「馬到成功」圖案。Gazelle Bold以復古紅色、厚底輪廓登場；Handball Spezial推出復古磚紅配色；Superstar II採用奶油白色調，皮革紋路呈現復古質感。
