快訊

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

去年才跟陳芳語分手…血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文無預警被退團

黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

中市「大茗」飲品出現異物 衛生局將前往稽查

中央社／ 台中11日電

有民眾在連鎖手搖品牌「大茗」一中店的飲料中，喝到疑似蟑螂卵異物，官方發布道歉聲明；台中市衛生局食安處今天表示，將派員前往店家實地稽查，以釐清實際情形。

有網友在網路社群Threads發文，購買飲品時疑似喝到蟑螂卵異物，吐出後感到不適並拍照存證，將異物帶回店內反映，店員堅稱為「蕎麥」並當場捏爆，異物噴出液體，民眾質疑「蕎麥應是實心種子，捏碎應呈粉狀，不應爆漿」，日後不敢再飲用。

台中市食安處今天透過文字稿表示，將派員前往稽查，稽查重點包括作業環境衛生、人員衛生管理及食品製作流程等事項；如查獲不符合食品良好衛生規範準則情形，依法要求業者限期改善，如複查仍不合格，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

大茗本位製茶堂在臉書（Facebook）發布聲明，一中店在10日晚間發生的「飲品異物」情事，造成當事人不適與困擾，向當事人致上最誠摯歉意，將配合相關單位查驗；一中店在11日起停業調查，全面進行消毒作業，檢視原料、儲放與作業環境。

異物 衛生局 食安

延伸閱讀

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗深夜急道歉：該店暫停營業清消

相關新聞

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗深夜急道歉：該店暫停營業清消

連鎖手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」近日捲入食安爭議。有網友10日晚間在Threads發文指出，於一間飲料店購買飲品時，飲用...

內在比外在還要華麗！FENDI Peekaboo好奢侈竟捨得把最美刺繡藏裡面

FENDI的經典Peekaboo包，誕生於2008年，傳承羅馬精湛工藝與FENDI女性魅力，俏皮的名稱取自孩子們玩的遊戲...

SHIATZY CHEN馬年獨家限量棉襖 精緻造工形塑東方節慶暖心記憶

每到農曆年節，從音聲、色彩、衣服形式、餐桌上的菜餚，無一不成為情感的體現。SHIATZY CHEN夏姿・陳近日發表了20...

「林家男孩」林柏宏站台GUCCI La Famiglia系列 演繹義式隨興新風貌

GUCCI去年曾發表新任創意總監的La Famiglia系列，除了以肖像照的形式呈現，帶出對GUCCI典藏資料的詮釋，也...

世界8座酒莊聯名！慕舍酒店摘下「2025 MHA 精品飯店金獎」

2026年迎新之際，Hotel MVSA慕舍酒店宣布，有「世界最尊貴威士忌」之稱的大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌（The Da...

亞洲最大「蠟筆小新特展」開催！10大沉浸區 小新奇想世界一次收

席捲全球35年的日本原創漫畫「蠟筆小新」35周年特展今日登場！繼巡迴香港、馬來西亞後，由瀛海文化主辦、INCUBASE ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。