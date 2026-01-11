中市「大茗」飲品出現異物 衛生局將前往稽查
有民眾在連鎖手搖品牌「大茗」一中店的飲料中，喝到疑似蟑螂卵異物，官方發布道歉聲明；台中市衛生局食安處今天表示，將派員前往店家實地稽查，以釐清實際情形。
有網友在網路社群Threads發文，購買飲品時疑似喝到蟑螂卵異物，吐出後感到不適並拍照存證，將異物帶回店內反映，店員堅稱為「蕎麥」並當場捏爆，異物噴出液體，民眾質疑「蕎麥應是實心種子，捏碎應呈粉狀，不應爆漿」，日後不敢再飲用。
台中市食安處今天透過文字稿表示，將派員前往稽查，稽查重點包括作業環境衛生、人員衛生管理及食品製作流程等事項；如查獲不符合食品良好衛生規範準則情形，依法要求業者限期改善，如複查仍不合格，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
大茗本位製茶堂在臉書（Facebook）發布聲明，一中店在10日晚間發生的「飲品異物」情事，造成當事人不適與困擾，向當事人致上最誠摯歉意，將配合相關單位查驗；一中店在11日起停業調查，全面進行消毒作業，檢視原料、儲放與作業環境。
