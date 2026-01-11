2026年想晉升億萬富翁？3生肖財運爆發 3生肖留意高風險投資

今年是2026年也即將迎來農曆新年，民眾一定希望在新的一年有新的機運與財富，命理師楊登嵙說，今年有蛇、雞、豬等3個生肖迎來財運爆發的一年，但需留意需低調行事、穩中求勝，不要參與來路不明的跨業合作，才能守住一年財富。

楊登嵙也說，今年農曆春節期間出遊，不妨走到哪、買到哪，或許也能獲得財神爺眷顧，抱走億元頭獎，晉身富翁。

2026年12生肖財運星等排名

▍生肖蛇：★★★★★

財運超好，正財、偏財兩旺，遇到問題主動求援也容易有貴人出手相助，只要張大眼睛分輕誰是小人誰是貴人。事業收入能創新高，利於兼差賺外快，偏財是來自天外飛來一筆為數不小的意外財，但超大的消費欲，守不守得住就要看你的欲望節制力。

▍生肖雞：★★★★★

要懂得借力使力，不適合一個人單打獨鬥或是自己忙死自己，需要的時候還是要尋求援手或是傾聽他人意見，懂得符合身處的環境，必要時還是多聽聽他人想法，避免太高調或是太自我惹人嫌。採取穩健的方式，錢財進賬雖然緩慢但可避免破財。

合作僅利於熟識有交情且與本業有關的合法事業，若跟來路不明的跨業合作，將耗損錢財。

▍生肖豬：★★★★★

有望展翅高飛迎來升官加薪的好運勢，這半年財富增加的關鍵會在於意志力，意志堅強且有行動的人，定可達成得財心願，意志薄弱者則取財無望。

下半年財運相較上半年有好轉，尤其農曆十二月會是全年財運的高點。配偶或父母會是你最大的貴人。

▍生肖兔：★★★★☆

多存點錢不要亂花，記得職場上要和人相互配合不要太堅持己見讓人覺得難相處，雖然也不需要左右逢和，但適時的換位思考對你們很重要，才不會只專注在自己的需求上忽略他人而造成職場失和。

財運穩中有升，利於守財，可趁機加強財務整理。將事業的重點放在專業技術的研發上，可帶來財力，另外利於將資金回籠，最忌金融短線投機，建議保留現金財力，過去投資可變現入袋為安。

▍生肖猴：★★★★☆

不適合冒險投資，也會有身犯凶險的時刻，只要低調做人就能逢凶化吉，職場上也不適合太大聲說話，還是和職場同事保持友善相處，適時地規避一下不要太出風頭，就不會身犯險境。

想要增加財富，可在智慧財上多下功夫，運用創意、靈感、謀略賺錢。生意人在交易買賣上要留意與消費者認知上的誤差，以免鬧糾紛。

▍生肖龍：★★★★☆

需要順應時勢做出相對應的調整，就能適應大環境，甚至能讓你們的人生更上一層樓有所突破。如果從年初到現在你的財富還是毫無起色，那可能是你太保守謹慎，要調整理財策略了，越是敢冒險，敢嘗試，才越容易得財。但也絕不可貪多，以免賭性太強，而完全失去控制。農曆九月財運大發，可重點把握。

▍生肖牛：★★★☆☆

打好基礎累積實力，不適合靠偏財累積錢財，多建立正財以及開源(找些來源可靠的財路或是兼職)會比較穩妥，另外也要注意身心靈保養，不要太操勞。

切忌做出違法之事。不過分的貪財還可，但絕不可貪色。上半年比較辛苦也累積很大的壓力，但下半年運勢會逐漸平順回升，有望收成一些不錯的成績。

▍生肖羊：★★★☆☆

財富增長不易，尤其進入秋季之後，有壓力或是有志不能伸的感覺，其實調整一下心態換個方向思考，船到橋頭自然直，突發性開銷會特別多，千萬別四處借債，撐到年底財運就會開朗許多。

▍生肖狗：★★★☆☆

不適合冒險進場投資，穩紮穩打把工作打好基礎細心行事比較好。金錢與人緣、社交廣度亦有密不可分的關係，若想開啟其他錢脈，要塑造好形象、贏得好人緣，知識與體力只能帶來平盤收益。

▍生肖馬：★★☆☆☆

因值太歲，事務繁忙難免出點小紕漏，要更細心一點就能逢凶化吉，重點就是保財，要避免高風險的投資項目，尤其要小心農曆九月金錢陷阱層出不窮。建議將錢存進銀行。上班族則因各種人情開支而節餘不易。

要懂得立場對調換位思考，不適合墨守成規，要因應時勢做出調整，也要適時聽取建言，不適合故步自封或是依然故我。

▍生肖鼠：★★☆☆☆

運勢受沖太歲的影響而動蕩難穩，各種危機陷阱正在伺機入侵，安分地做好自己的工作、生意，守好自己的產業，包括不借出錢財，才是最明智的選擇。

以此運勢來看，只要不虧就是最大的贏。謹慎行事，做人處事力求細心再細心，就不會留下後患引人詬病，花錢也需要注意節制才不會出現荷包破口。

▍生肖虎：★★☆☆☆

進財穩定，進帳多是正財所得，只有努力工作才會有相應回報，千萬別有孤注一擲的想法。與官場打交道要小心，以免被過河拆橋，賠了夫人又折兵。

農曆十一月注意破財，出門要留意財物安全。在事業上可突破，只要與人為和，業績長紅不是夢，要好好把握時機。