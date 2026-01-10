快訊

馬年氣勢全開 噶瑪蘭2026金馬奔騰年度禮盒即日起開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
噶瑪蘭威士忌以金馬奔騰為主題，推出三款2026年度禮盒，建議售價1,700~3,700元，即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市、指定菸酒專賣店與量販通路販售。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭威士忌以金馬奔騰為主題，推出三款2026年度禮盒，建議售價1,700~3,700元，即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市、指定菸酒專賣店與量販通路販售。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農曆新年即將迎來年，在東方文化中，「馬」象徵勇毅、果決與不斷向前的進取精神，也寓意新年邁步迎向更高境界。以此為靈感，噶瑪蘭威士忌將祥瑞寓意結合精湛釀酒工藝，推出2026「金馬奔騰」年度禮盒，為新春送禮市場揭開序幕。

噶瑪蘭2026年度禮盒延續品牌經典酒款陣容，囊括「噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」，以及「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，三款禮盒售價分別為新台幣1,700元、2,500元及3,700元，並隨盒搭配噶瑪蘭50ml輕巧小酒，兼具品飲樂趣與收藏價值。

適逢象徵吉祥與榮耀的馬年，噶瑪蘭也為年度禮盒換上全新限定酒標設計。「金馬奔騰」以當代美學重新演繹傳統意象，其中「金」象徵豐饒與榮耀，「馬」代表力量、行動力與前行精神。整體設計取材自台灣雲霧繚繞的自然景致，將起伏山巒、牡丹綻放與祥雲奔湧融入畫面，以勁健流暢的線條勾勒出駿馬奔騰的動態感，呼應噶瑪蘭威士忌在時間淬鍊下持續向前的品牌精神。

年度禮盒外觀以霧金光澤為基調，搭配立體浮雕工藝呈現駿馬昂首奔馳的姿態，不僅強化視覺層次，也為新春送禮增添儀式感。噶瑪蘭表示，希望透過「金馬奔騰」年度禮盒，傳遞勢如破竹的開年祝福，讓威士忌成為佳節中承載心意的品味之選。

2026噶瑪蘭「金馬奔騰」年度禮盒即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市、指定菸酒專賣店，以及家樂福、愛買等通路販售，全聯與大全聯亦將陸續上架，為新春市場注入濃厚節慶氛圍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌，以金馬奔騰、山川浩渺為主題推出年度禮盒，建議售價1,700元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌，以金馬奔騰、山川浩渺為主題推出年度禮盒，建議售價1,700元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌，以金馬騰雲、瑞氣盈門為主題推出年度禮盒，建議售價3,700元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌，以金馬騰雲、瑞氣盈門為主題推出年度禮盒，建議售價3,700元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌以金馬踏牡丹、步步生輝為主題推出年度禮盒，建議售價2,500元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌以金馬踏牡丹、步步生輝為主題推出年度禮盒，建議售價2,500元。圖／金車噶瑪蘭提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭 禮盒

