SHIATZY CHEN馬年獨家限量棉襖 精緻造工形塑東方節慶暖心記憶
每到農曆年節，從音聲、色彩、衣服形式、餐桌上的菜餚，無一不成為情感的體現。SHIATZY CHEN夏姿・陳近日發表了2026年的7款全新馬年獨家限量棉襖，透過精緻造工與樣式在寒冬中添增家的溫熱。
即便現代人的服裝多以西式為依歸，但東方的棉襖則以獨特形式成為年節的應景單品。2026年的新品中，首推以中式連裁V領搭配絲毛亮緞的全手工刺繡絲毛亮緞棉襖，結合西式緞帶繡、中式參針與金蔥紗，呈現富貴之家的落落大方；每年固定出現在本系列中的長袖上衣則結合了以幾何構築奔騰姿態的馬年圖騰，同時上衣再運用以珠繡與亮片玫瑰花點綴，似有芬芳撲鼻而來；男款絲毛混紡棉襖則以絲質光澤結合俐落剪裁，保暖之餘，同時跳脫過往棉襖厚重寬鬆的印象。
以中式線裝書為靈感的粉貂毛立領緹花背心則是本季的神來一筆，將知識與思潮轉化為服裝，背心則以貂毛立領展現俐落印象，並以玉石釦為細節藏入東方的美德與含蓄，由上而下漸寬的剪裁保有活動的靈活度，雍容華貴，全系列已上市，可洽全台SHIATZY CHEN門市。
