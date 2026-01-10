麗星郵輪邀歌王沈文程開海上演唱會 旅客聽得如癡如醉

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
麗星郵輪以策展式郵輪連番推出不同主題的精采活動，2026新年邀請寶刀未老的沈文程連唱九首精典歌曲，讓旅客們聽得如癡如醉，安可聲不斷。圖／麗星郵輪提供
擁有30年歷史的麗星郵輪，近來以策展式郵輪連番推出不同主題的精采活動，讓旅客除了吃好、睡好、玩好外，還能看到更多不同的精彩演唱會。 繼霹靂布袋戲、雷鬼趴後，2025年末，麗星郵輪2.0以高雄為母港的探索星號，邀請到民歌女神于台煙陪伴旅客度過溫馨的耶誕節，同時也邀請到三金歌王沈文程於今年首航登輪演出，一起迎接2026年，也讓旅客聽得如癡如醉。

麗星郵輪致力豐富郵輪活動，去年以策展者角度持續推動台灣在地文化特色，也讓許多旅客紛紛成為回頭客，就是要體驗船上充滿特色的美食與精彩演出，除老少都愛的海上霹靂布袋戲外，還有年輕人喜愛的雷鬼熱浪海上趴、Matzka、巴大雄、吳卓源等，歲末更邀請中生代喜愛的于台煙及沈文程輪番登輪演出。寶刀未老的沈文程連唱九首精典歌曲，讓旅客們聽得如癡如醉，安可聲不斷，沈文程表示，「這是第2次在郵輪上表演，但第一次是在岸邊，一起出遊表演這次也是頭次經驗，在劇院表演時，身體還會不自主隨船搖來搖去，蠻有趣的。」他進一步說到，「6天5夜真的過得很快，待在船上吃得好，睡得也好，每天都還會不小心的賴床，下次還要再上郵輪玩。」

業者表示，今年二月起麗星郵輪將以基隆為母港，多條串聯濟州、釜山、長崎、九州福岡與那霸等受歡迎港口的行程也將同步推出，滿足旅客對東北亞的多元需求，CP值超高，其中「8天7晚基隆直航日本京阪航線」，於 8月2日啟航。可以搭郵輪一次造訪東京與大阪，享受更豐富且多元的日本行程。

麗星郵輪旗下的「探索星號」推宵夜泡麵趴，符合台灣人胃口。圖／麗星郵輪提供
麗星郵輪以策展式郵輪連番推出不同主題的精采活動，2026新年邀請寶刀未老的沈文程連唱9首精典歌曲，讓旅客們聽得如癡如醉，安可聲不斷。圖／麗星郵輪提供
麗星郵輪以策展式郵輪連番推出不同主題的精采活動，2026新年邀請寶刀未老的沈文程連唱九首精典歌曲，讓旅客們聽得如癡如醉，安可聲不斷。圖／麗星郵輪提供
麗星郵輪以策展式郵輪連番推出不同主題的精采活動，讓旅客吃好、睡好、玩好。圖／麗星郵輪提供
麗星郵輪以策展者角度持續推動台灣在地文化特色，飲食符合台灣人胃口。圖／麗星郵輪提供
