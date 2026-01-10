「林家男孩」林柏宏站台GUCCI La Famiglia系列 演繹義式隨興新風貌

GUCCI去年曾發表新任創意總監的La Famiglia系列，除了以肖像照的形式呈現，帶出對GUCCI典藏資料的詮釋，也散發鮮明的狂野、典型的義大利群像側寫。該系列除了被視為創意總監Demna今年首秀的前導因此廣受注目，本周GUCCI已於台北101專門店發表此一系列，並邀請品牌好友林柏宏、氣質女星邵羽薇一同站台出席活動。

其中林柏宏是以深海藍羊毛Web織帶長袖圓領針織衫外搭深海藍羊絨大衣、馬銜鍊裝飾丹寧褲，超大尺寸的黑色Jackie包款與腳上的Edger仿舊GG Logo帆布樂福鞋，還原了「La Famiglia」中「鄰家男孩」的人設，並為林柏宏自己正是「林」家男孩、大曬幽默諧音梗；以一身GG Logo的洋裝現身的邵雨薇選擇GG耳環搭配，閃耀十足，同時腰間的Dionysus酒神腰帶與虎頭金屬細節更讓整體造型更為立體，同樣選擇了本系列重點的Jackie Slim包款，致敬GUCCI源自1961年的經典「賈姬」Jackie包。

La Famiglia系列以義式經典的sprezzatura（隨性優雅）風格貫穿全系列，並將Web綠紅綠織帶、Bamboo 1947竹節包（與竹節元素）、Horsebit馬銜鍊與GG Monogram融入服裝細節；無論是GG Logo或Horsebit頻頻被改造為耳環、身體鍊、腰帶、項鍊，甚至成為皮革風衣夾克的領口裝飾，展現創意總監Demna翻玩改造GUCCI經典元素的設計手法，並兼容他愛用壓縮或放大比例輪廓所創造的趣味性，進而帶領GUCCI以更狂野、自信的步伐，踏出義式美學新方向。 狂野的動物皮草，是GUCCI風格的表現DNA之一。圖／GUCCI提供 邵雨薇。記者林士傑／攝影 GUCCI小型Bamboo 1947竹節包，價格店洽。圖／GUCCI提供 GUCCI在創意總監Demna主導下，發表了La Famiglia系列，形塑了30多套兼容GUCCI與義大利典型人物的風格速寫。圖／GUCCI提供 大型黑色GG Logo Jackie包，價格店洽。圖／GUCCI提供