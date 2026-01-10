世界8座酒莊聯名！慕舍酒店摘下「2025 MHA 精品飯店金獎」

2026年迎新之際，Hotel MVSA慕舍酒店宣布，有「世界最尊貴威士忌」之稱的大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌（The Dalmore）正式進駐館內一樓大廳，成為第8大聯名酒莊品牌。同時，慕舍酒店也摘下「MUSE Hotel Awards (MHA) 2025品牌精品飯店金獎」榮耀。

喜事連發，慕舍酒店於即日起、每天21:00-22:00（Wine O'Clock—Dalmore Time）推出限額單杯品酩「大摩雪莉三桶12年單一純麥威士忌」，住宿期間憑「入住房卡套」即可依實際入住人數至櫃台領取，每人限領乙杯，限量供應，送完為止。

作為全新酒莊聯名，酒店每晚限量提供「大摩雪莉三桶12年」，承襲「大摩12年」的經典風格，最初熟成於美國波本桶，再轉至三桶不同年份風味雪莉桶熟成，經Oloroso與Pedro Ximénez (PX) 西班牙雪莉桶浸潤後，細緻雕琢出酒體深度。

慕舍酒店最大特色，是與全球各地知名酒莊合作，各層樓皆以聯名酒莊命名，包括1F美國 Kanpai、2F德國S.A. Prüm、3F義大利Manfredi、5F智利Garcés Silva、6F日本Kimibandai君萬代、7F德國Peter Mertes、8F西班牙Gramona。與大摩攜手後，蘇格蘭成為第7個聯名酒莊國家，也正式完成與「世界8座酒莊聯名」的台灣精品飯店。

慕舍也提供雙時段的Wine O'clock，住客每日17:00-18:00於各樓客房酒廊限量暢飲當層聯名酒莊用酒，21:00-22:00於大廳享用Dalmore Time的限量威士忌及精選紅白酒，有如舌尖在世界各大酒莊旅行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

MVSA慕舍酒店榮獲2025MHA精品飯店金獎，引領世界級住宿體驗。圖/慕舍提供