亞洲最大「蠟筆小新特展」開催！10大沉浸區 小新奇想世界一次收

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「小新博物館」感動滿載，22款微型公仔全數亮相。圖/主辦單位提供
「小新博物館」感動滿載，22款微型公仔全數亮相。圖/主辦單位提供

席捲全球35年的日本原創漫畫「蠟筆小新」35周年特展今日登場！繼巡迴香港、馬來西亞後，由瀛海文化主辦、INCUBASE Studio設計及策展的「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」第三站即起至4月4日進駐台北華山1914文化創意產業園區。

被譽為全亞洲最大、互動性最高的小新展，此次展覽於華山打造兩層樓、佔地近400坪的沉浸空間，規劃10大完整主題展區，除了重現「蠟筆小新」多部劇場版的經典場景、特設主題博物館，更秘密開啟終極挑戰任務，帶來一場驚險刺激的高互動跨時空冒險。除特展門票，另加碼推出限量特典套票，可一次擁有限定「時空大冒險」主題立牌。

展區開場從「野原家客廳」的介紹影片揭開序幕，彷彿推開家門就聽見野原一家日常對話，瞬間喚醒童年記憶，正式展開這趟時空冒險。展覽融合互動遊戲、光影視覺與環繞音效，生動重現「蠟筆小新」笑中帶淚的代表性場景，包括外星太空船、未來城市、夢之世界、森林探險、忍者村、康達姆機器人，以及「小新的時光之旅」與「小新博物館」等。

台灣獨家限定的「台北特攝區」，以「蠟筆小新：3分鐘百變大進擊」為靈感，首度將電影中真假小新正面對決的經典橋段搬進台北街區，帶領觀眾沉浸於「巨大化小新」的震撼場面之中。

而粉絲心中的終極朝聖地—「小新博物館」，則忠實呈現作品35年創作軌跡與感動瞬間。現場也搶先獨家釋出22款獨特造型的超萌微型小新公仔，每一款迷你模型皆代表一部大電影，並首度亮相2025年最新登場的印度造型版小新。

特展門票即日起於KKDay、Klook、FamiTicket、INCUTix、Udn等平台開賣，單人票400元、雙人票720元，台北限定特典套票850元（包括獨家收藏單人門票與限定壓克力立牌）。

全亞洲最大「蠟筆小新」究極特展今天開幕！35周年最狂版本落腳台北華山。圖/主辦單位提供
全亞洲最大「蠟筆小新」究極特展今天開幕！35周年最狂版本落腳台北華山。圖/主辦單位提供
蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展限定特典。圖/主辦單位提供
蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展限定特典。圖/主辦單位提供
蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展之外星太空船場景。圖/主辦單位提供
蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展之外星太空船場景。圖/主辦單位提供
蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展之經典電影場景。圖/主辦單位提供
蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展之經典電影場景。圖/主辦單位提供

