趙雨凡帶逛台北！CORTIS現身公館金雞園、喝珍奶 網讚：超接地氣　

第40屆金唱片獎將在台北大巨蛋登場，眾多韓星在昨天已經陸續抵台，且「大量出沒」在台北各大夜市、商圈，社群平台上滿滿都是民眾巧遇偶像的貼文，其中討論度最高的是怪物新人團「CORTIS」去逛了公館及師大商圈，網友分析是因為團員趙雨凡在台北長大，在「超專業地陪」帶領下，「CORTIS」的台北吃喝玩樂路線「超級接地氣」！

在台灣人氣直線攀升的韓團「CORTIS」，團員趙雨凡是台灣人，小學在新店讀書、國中則是在公館商圈附近，相較於其他韓團訪台多半會去西門町、永康街或台北101等知名商圈，趙雨凡則直接「超專業地陪」，帶領CORTIS成員吃了公館老店「金雞園」、還喝了得正全糖珍奶，另外也去了師大夜市品嘗知名的大台北滷味配柳橙檸檬等等，最後還到運動中心玩直排輪，「宛如台灣青少年版」的玩樂路線引發粉絲熱烈討論，不少人驚呼：「韓團訪台會去公館吃金雞園的，也只有CORTIS了吧！？」、「根本公館青少年！」。

此外，人氣女團「LE SSERAFIM」成員宮脇咲良 (Sakura) 、中村一葉、恩採等人則是現身永康商圈的「鴉埠咖啡YABOO」，並曬出一系列「台灣感性」美照，成員們還去吃了點水樓的「七彩小籠包」，這個用天然蔬果製作麵皮的小籠包，一次可以吃到7種口味，跟玄彬去年來台宣傳時吃同款。 人氣女團「LE SSERAFIM」成員宮脇咲良 (Sakura) 等人，一抵達台北就跑咖啡店跟吃小籠包。圖／摘自Sakura IG