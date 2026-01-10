星巴克「不倒」熊超吸睛、TWG Tea推「赤馬迎禧茶」賀新年

新年到！TWG Tea以「赤馬迎禧茶」迎接農曆新年，呈獻奔騰氣韻的南非國寶茶特調，為新的一年定調躍動、傳承與內斂力量。

「赤馬迎禧茶」選用南非國寶茶為基底，綻放自然奔放的飽滿香氣，融入玫瑰花與木槿花瓣的馥郁芬芳，點綴熟紅莓與甜檸檬香蜂草的柔潤氣息。茶湯映現紅寶石般光澤，果香圓潤悠揚，彷彿漫步於果園之中。單罐110g售價為新台幣1,450元，即日起於全台沙龍與精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台限量上市。

喜迎馬年，星巴克則以童趣可愛小馬設計，以及透過藝術家之筆將新年創作成「星河之馬」意象，打造充滿溫暖藝文氣息與故事性的春節氛圍，呈獻超過20款春節限定禮盒。其中，「星巴克星韻」以喜慶紅色系禮盒包裝，內有TEAVANA英式紅茶與阿里山烏龍茶兩款茶包，搭配多款精巧西式脆餅與奶油捲，層次豐富、風味細膩。

另有春節最吸睛的話題禮盒「星福花生可可杏仁捲」，由內而外皆圍繞年節不可或缺的好運風味與祝福寓意，以「不倒精神」為創作靈感，巧妙融合象徵開運與必勝的意象。 喜迎馬年，星巴克分別以童趣可愛小馬設計，以及透過藝術家之筆將新年創作成「星河之馬」意象，精彩營造充滿溫暖藝文氣息與故事性的春節氛圍，呈獻超過20款春節限定禮盒。圖/星巴克提供 TWG Tea「赤馬迎禧茶」為此限量收藏之作，以此致敬赤馬昂然躍升的姿態，象徵新年即將展開的無拘能量與奔放氣勢。圖/TWG Tea提供