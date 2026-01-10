法朋烘焙神級必收「草莓大福」禮盒 開搶時間曝光！

法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie每年一開賣就引爆搶購、被老饕封為「神級必收」的草莓大福禮盒，2026年強勢回歸。此次一口氣推出兩款風呂敷限定版本：「祈願日本風呂敷草莓大福禮盒（深色）」與「如意日本風呂敷草莓大福禮盒（淺色）」，兩款售價皆為1,680元。「法朋」官方同時宣布，將在1/12晚上8點開放預購，1/16起取貨。

「法朋」今年開春禮盒以「風呂敷」作為禮盒靈魂，在日本文化裡，「風呂敷」不只是包巾，也是承載祝福與心意的儀式感。深色「祈願」寓意沉穩守護、把好運好好包住；淺色「如意」則象徵輕盈順遂、把甜蜜帶進新年。

禮盒內則是集結6款草莓、6種內餡風味，酸甜、花果、堅果、柑橘、抹茶、茶香一次到位。像是彰化沐光農場的「紅顏草莓」，酸甜平衡，搭配的是經典卡士達加草莓果醬；而甜度爆表的福岡「博多甘王草莓」，則以莓果卡士達加玫瑰醬帶出花果香；日本「眉山・水蜜桃草莓」細緻香氣帶水蜜桃感，搭配開心果卡士達加雙草莓果醬，堅果香一出場直接加分。

法朋烘焙主廚李依錫指出，「草莓的甜度與香氣會隨產地與氣候呈現差異，因此每年草莓季的最好吃『時間窗』更顯珍貴。」 法朋推出兩款風呂敷限定版本。圖/法朋提供