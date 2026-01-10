日本生甜甜圈熱潮襲捲高雄 男友搶第一…網：愛的力量比鈔票更厲害
日本生甜甜圈品牌接力登台，來自日本鳥取以「松露甜甜圈」打出高辨識度的 Truffle Donut，首度插旗高雄，熱潮襲捲高雄，今正式開賣，日前試營運3天有民眾凌晨頂寒風就排隊，有網友貼文，男友5時30分排隊拿到1號，原來比鈔票更厲害的是愛的力量。
Truffle Donut高雄首家店試營運3天，吸引民眾搶排，首日創下26分鐘完售；一名高雄女網友昨在網路貼文指，男友5：30就開始排隊了，拿到1號，原來比鈔能力厲害的是愛的力量，謝謝我的NO.1 Boy。女網友在貼文中貼上在高雄開賣的日本鳥取Truffle Donut店前的照片，指男友為了讓她吃到生甜甜圈，專程在清晨5時30分排隊拿到號碼牌1號，事後並指同事有吃到都說超級好吃。
有網友回應指，「5：30－11：00，總共5.5小時，真心不懂為什麼這麼閒」、「早上看到有人經過說5點多開始有人排，想說代排這麼努力，結果是愛的力量」、「這已經不是錢不錢的問題，是愛的力量」、「可以嫁了」。
有網友則建議原PO「日本很多不用排隊哦，下次叫男友帶你飛日本」；有網友慶幸指，「真的瘋了，還好我女友看不到」、「要是我一定捨不得讓他去排隊」。
另有網友搶賺代買錢，在Threads貼文TRUFFLE DONUT可代排，價格可以私訊討論，開賣首日可買12顆名額已滿，原PO提醒其餘天數可討論，隨後又有3名網友留言指「已私訊」。
另有網友貼出要販售買到的一顆生甜甜圈，強調可換台積電，被網友拱「交出來」。
