季緣插旗台中「第2杯88折」！獨家凍頂烏龍茶、蓮霧水果茶新登場
自2018年創立至今的人氣手搖飲「季緣」，自即日起正式進駐台中，開設品牌首間旗艦店。同時也將推出限定新品「蓮霧系列水果茶」，帶來全新的清甜風味。
季緣標榜以台灣茶葉、新鮮風味水果為原料，從茶葉源頭到烘焙、製茶過程嚴格把關，致力提供高品質、純粹風味的茶飲品。此次全新打造的台中旗艦店，乃是品牌第7間門市，店址鄰近逢甲大學。延續品牌的設計理念，並融合留白、平衡的設計核心，透過內斂的胡桃木色，與宋瓷般的溫潤質感相互呼應。同時店內規劃「純茶聞香體驗區」還有「季緣發展故事牆」。
迎接台中旗艦店，店內獨家推出「比賽級．凍頂烏龍茶」，以「七溫層、36小時」的烘焙手法呈現，中杯70元，大杯85元。同時慶祝新店開幕，1月15日期間，限時享「第二杯88折」優惠。另外全台門市自1月12日起，將台灣紅寶石蓮霧入茶，推出新品「蓮霧青韻茶王」、「蓮霧柚香奶蓋」，中杯75元、大杯90元。
