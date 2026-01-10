季緣插旗台中「第2杯88折」！獨家凍頂烏龍茶、蓮霧水果茶新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台中旗艦店延續品牌的設計理念，並融合留白、平衡的設計核心。圖／季緣提供
自2018年創立至今的人氣手搖飲「季緣」，自即日起正式進駐台中，開設品牌首間旗艦店。同時也將推出限定新品「蓮霧系列水果茶」，帶來全新的清甜風味。

季緣標榜以台灣茶葉、新鮮風味水果為原料，從茶葉源頭到烘焙、製茶過程嚴格把關，致力提供高品質、純粹風味的茶飲品。此次全新打造的台中旗艦店，乃是品牌第7間門市，店址鄰近逢甲大學。延續品牌的設計理念，並融合留白、平衡的設計核心，透過內斂的胡桃木色，與宋瓷般的溫潤質感相互呼應。同時店內規劃「純茶聞香體驗區」還有「季緣發展故事牆」。

迎接台中旗艦店，店內獨家推出「比賽級．凍頂烏龍茶」，以「七溫層、36小時」的烘焙手法呈現，中杯70元，大杯85元。同時慶祝新店開幕，1月15日期間，限時享「第二杯88折」優惠。另外全台門市自1月12日起，將台灣紅寶石蓮霧入茶，推出新品「蓮霧青韻茶王」、「蓮霧柚香奶蓋」，中杯75元、大杯90元。

季緣台中旗艦店獨家限定飲品「比賽級・凍頂烏龍茶」，中杯70、大杯85元。圖／季緣提供
季緣季節限定新品「蓮霧青韻茶王」（圖左），「蓮霧柚香奶蓋」，中杯75、大杯90元。圖／季緣提供
季緣開設台中旗艦店，為品牌第7間分店。圖／季緣提供
蓮霧 品牌 茶葉

