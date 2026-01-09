一餅普洱茶300萬！茶文化嘉年華「萬茶盛典」210場茶席、中日職人登台

財團法人金達摩文化藝術基金會與POUYUENJI秉持「源於自然，蘊自初心」之理念，自1月10日至1月11日期間，於苗栗三義POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘舉行「《萬茶盛典》茶文化嘉年華」，集結50個品牌與職人、共計77款來自世界各地的珍稀茶品，展開為期兩日的重量級盛事，讓茶文化愛好者能夠沉浸於跨越世代與國界的茗茶世界。

熱衷於茶文化的POUYUENJI董事長蔡其建藏茶六十餘載，又以收藏跨越時空的「號級」與「印級」普洱珍茗著稱，並成立財團法人金達摩文化藝術基金會。源於對茶的熱愛，蔡其建本次以「分享之心」為起點，集結POUYUENJI總經理蔡明倫、策展人馮忠恬之力，於寶元紀之丘打造「《萬茶盛典》茶文化嘉年華」。活動中設計茶風格市集、職人風味沙龍、茶器物展等十餘個主題區塊，共計規劃210場茶席、4場台日大師講堂，還有美學體驗、音樂會等多元活動。

針對「董事長紅印普洱的歲月典藏席」主題，蔡其建特別拿出一餅要價300萬的「1950年代古董紅印圓茶」、「1950年中期藍印鐵餅圓茶」，以及珍稀野生喬木春尖普洱茶原料製成的「2004年金達摩普洱生茶」等絕版收藏，讓更多參與者感受「與時間共賞」的哲學，同時也讓茶的智慧得以跨出私人空間，回饋社會。

除了絕版普洱茶席，《萬茶盛典》也將茶席視為連結自然與生活的媒介，在園區內設有「烏龍茶三味」、「紅烏龍三境」、「元茶三韻」等三座茶島，集結12家茶品牌與山林景致共演，茶種涵蓋包種茶、高山茶、凍頂烏龍茶、紅烏龍等不同類別。例如「博雅齋自然茶園」提供ITI得獎紅烏龍茶，POUYUENJI元茶師將沏上2013水仙岩茶；其他還有二方工作室、尚德茶堂、Arboris豐茶師等不同品牌共襄盛舉；讓品飲者在三座茶島的流動之間，享受各具特色的魅力。

活動的亮點之一，即是被CNN譽為「東京最值得造訪茶館」的「櫻井焙茶研究所」創辦人櫻井真也，還有日本知名藝廊與生活風格店鋪「而今禾」經營者米田恭子首度來台，於活動中舉辦限量茶席與大師講堂。民眾可以品嚐到職人親手展演的招牌茶飲，也能透過講座深入理解其觀點與理念。另外知名茶學大師謝小曼、千秋陶坊創辦人林永勝，也將各以自身專業出發，引領聽眾在大師講堂中理解茶與自然的本真美學，還有理解器物與茶文化的連結。

此外，嘉年華活動中亦設計「茶風格市集」，匯聚COFE、Aged、肯園等多個品牌，帶來日常生活之美，另還有「平塚牧人×Bar Mood聯名限量甜點」、「一席之間：茶生活器物展」、「新茶世代」、「山丘裡的節氣音樂會」等不同主題活動、講座、茗茶與美食，共計凝聚50個品牌與職人，還有77款來自日本、中國、印度與台灣的精緻好茶，以當代感官嘉年華，展望跨世代的茶文化體驗。

《萬茶盛典》 茶文化嘉年華採售票入場，提供全日茶文化通行Pass、雙場任選體驗套票，以及適合初心者的全日場遊園卷、半日場遊園卷等不同方案，票價800～2,800元。 POUYUENJI規劃「元茶三韻」，帶來2013水仙岩茶。圖／POUYUENJI提供 活動兩日同步推出「茶緣雅集」款待茶席，能夠品飲到蔡其建（左二）的私藏好茶。圖／POUYUENJI提供 POUYUENJI董事長蔡其建將公開分享其傳奇普洱收藏，包括「2004年金達摩普洱生茶」（左起）、「1950年代古董紅印圓茶」、「1950年中期藍印鐵餅圓茶」。圖／POUYUENJI提供 《萬茶盛典》設有「烏龍茶三味」、「紅烏龍三境」、「元茶三韻」等三座茶島，集結12家茶品牌與山林景致共演。圖／POUYUENJI提供 茶風格市集將集結飛鼠咖啡、綠果庭院、蕪時等品牌。圖／POUYUENJI提供 嘉年華活動中共規劃210場茶席，其中也包括「Arboris豐茶師」。圖／POUYUENJI提供 《萬茶盛典》茶文化嘉年華自1月10日至1月11日於苗栗三義寶元紀之丘舉行，集結50個品牌與職人、共計77款來自世界各地的珍稀茶品。圖／POUYUENJI提供 日本知名藝廊與生活風格店鋪「而今禾」經營者米田恭子。記者陳睿中／攝影 包括「福茶苑」等品牌，將透過三座茶島的茶席體驗，帶來多樣化的品茗之旅。圖／POUYUENJI提供