台北101必吃新冰品！DQ杜拜巧克力開心果暴風雪登場 玩轉盤就加碼送

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
DQ「杜拜巧克力開心果暴風雪」以比利時巧克力為基底，搭配濃郁開心果醬與開心果碎，創造豐富口感味覺體驗。圖／開展餐飲集團提供
DQ「杜拜巧克力開心果暴風雪」以比利時巧克力為基底，搭配濃郁開心果醬與開心果碎，創造豐富口感味覺體驗。圖／開展餐飲集團提供

美國知名冰淇淋品牌Dairy Queen（DQ）無畏寒冬低溫，宣布推出2026年首支重量級新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」，正式進駐台北101美食街。這款新品延續品牌最具話題性的「倒杯不灑」打卡傳統，試圖在新年初始再次引爆社群討論熱潮，並透過「Feel the Fun」的核心理念，為低溫中的台北街頭注入一股香甜的歡樂活力。

新品基底特別選用醇香絲滑的比利時巧克力醬，巧妙混合甜筒脆餅與大量的開心果碎，表面更淋上特調開心果醬。這種三重層次的設計，不僅演繹了近期席捲全球的杜拜巧克力魅力，更讓每一口都能同時感受到濃郁奶香、清爽堅果與酥脆餅乾的多重質感，極致豐富的配料堪稱是「咀嚼控」的夢幻逸品。

DQ「杜拜巧克力開心果暴風雪」不僅搶搭不退燒的杜拜巧克力熱潮，更將台北101店最受歡迎的「開心果暴風雪」驚喜進化，結合兩大爆紅元素打造「雙倍潮流」新品，即日起正式開賣，標準杯（255克）售價新台幣180元，開心加倍不加價。

為了讓更多消費者與好友在新年初始就能感受DQ的歡樂氛圍，即日起至1月23日，每天11:00至12:30，購買標準杯及其以上暴風雪，就能獲得一次轉盤機會，並贈送轉盤數字對應球數的冰淇淋。

【DQ門市營業及商品資訊】

◎商品售價：新台幣210元（大杯）；180元（標準杯）；155元（小杯）

◎門市地點：台北101美食街（台北市信義區市府路45號B1）

◎營業時間：週日至週四11:00～21:30；週五、週六及國定假日前一天11:00～22:00

DQ邀請消費者到台北101門市與好友來個暴風雪乾杯，用「杜拜巧克力開心果暴風雪」展開2026年。圖／開展餐飲集團提供
DQ邀請消費者到台北101門市與好友來個暴風雪乾杯，用「杜拜巧克力開心果暴風雪」展開2026年。圖／開展餐飲集團提供
DQ推出在台開幕後首發新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」，掀起新年度杜拜巧克力風潮。圖／開展餐飲集團提供
DQ推出在台開幕後首發新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」，掀起新年度杜拜巧克力風潮。圖／開展餐飲集團提供

巧克力 冰淇淋 台北101

