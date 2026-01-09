吃貨注意！台北直火名廚客座台南酒吧 和牛結合調酒點亮冬夜

隱身於台南東區路橋下的 Bar Alter，將在1月11日（日）迎來成立三週年的重要時刻。這裡並不位於酒吧林立的觀光熱區，反倒以一種遺世獨立的姿態，在老建築與開放式庭院間散發出一種異質魅力。為慶祝這個里程碑，Bar Alter 以「着多着多（Tsia-tō Tsia-tō，台語）」為主題，象徵更多風味與想法的交織，並大膽邀請台北知名直火料理FirePlay 及台南音樂品牌 OH ROOM 跨界合作，將這場派對打造成一場感官交融的文化祭典。

活動最大的焦點莫過於被譽為「台灣最會玩火的男人」——來自新加坡的FirePlay主廚蘇濟恒（Nick Sor）親自南下。Nick 主廚歷練過新加坡米其林名店與各國頂尖餐廳，擅長以純粹的直火對決食材本質。本次限定菜單包括焦脆香甜的黑羽土雞、柚子胡椒青甘下巴，以及油脂豐盈的澳洲和牛，每一道料理都展現了火與時間的細膩對話，將現場氛圍推向極致。

音樂方面則由OH ROOM團隊操刀，DJ PJ與 Hsiang以平面設計背景轉化為音樂觸覺，透過現場黑膠播放，讓聲音不再只是背景，而是串連調酒、料理與空間的靈魂線索。Bar Alter 的三週年不僅是一場派對，更是一場關於風味、火焰與節奏的深度實驗，在台南的冬夜裡，邀請每一位參與者共同累積更多美好的微醺記憶。

◎Bar Alter 三週年派對活動資訊 ．地點｜ Bar Alter (台南市東區東門路一段22號) ．日期｜ 2026 年 1 月 11 日（週日) ．時間｜ 下午 2:00 至 晚間 10:00（料理於下午2:00供應至晚間8:00） ．入場｜免費（代幣消費制） ．主辦｜ Bar Alter ．特別邀請｜FirePlay/OH ROOM

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自新加坡的FirePlay主廚蘇濟恒（Nick Sor）。圖／Bar Alter提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 Bar Alter主理人李柏賢。圖／Bar Alter提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 音樂方面則由OH ROOM團隊操刀。圖／Bar Alter提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康