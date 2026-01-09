更揪心！《天劫倒數2》敵人不只是天災…還有末日來臨時拚命想活下來的普通人

《天劫倒數2：大遷徙》是不輕鬆的一部片，非那種一路用大爆炸轟炸觀眾的災難片，是讓觀眾慢慢跟著角色走，在寒冷、破敗的世界裡前進。

延續上一集，蓋瑞提一家離開相對安全的避難所，必須穿越歐洲，尋找新的落腳處。

旅程本身比想像中更長也折磨人...

很多時候不是在對抗天災，而是在面對環境、陌生人，以及接連出現的各種變數；觀影時太會有「終於鬆一口氣」的時刻，因為每段平靜看起來都只是暫時的。

圖／取自 車庫娛樂

節奏偏穩，不算快，但也不會覺得拖。

畫面裡的冰雪、廢墟和空城感很強，讓整個世界顯得很冷清...特效沒有刻意炫技，看起來更像是真的走在一個已經壞掉的世界裡。

演員的表現很穩定，看下來不會有太多干擾。

傑瑞德巴特勒還是熟悉的那個父親角色，不過這次多了一點疲憊感；莫蓮娜芭卡琳的存在，讓整個家庭不會只剩下衝動與硬撐。

圖／取自 車庫娛樂

角色之間的互動沒有太多煽情橋段，但看得出來彼此之間的牽掛。

《天劫倒數2：大遷徙》像是一路跟著角色往前走的過程。有些情節其實不難預期，也有些選擇會讓人心裡短暫停一下...

看完後，留下的是一種偏沉靜、偏冷的感受。若本就能接受節奏不快、氣氛比較冷清的末日題材，這部續集是完全可以進電影院觀賞大場面的近年少數災難片選擇。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。