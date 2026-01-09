旅英設計師聯展第9屆「房門後的服裝店」 南港老爺酒店驚喜開箱中

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「房門後的服裝店」透過10多個主題房間，帶來服裝、生活、珠寶、家居的綜合選品提案。圖／房門後的服裝店提供
「房門後的服裝店」透過10多個主題房間，帶來服裝、生活、珠寶、家居的綜合選品提案。圖／房門後的服裝店提供

人的友情就像佳釀，透過時光陳年、彼此激盪火花，進而共創出甜美果實。由四位台灣旅英設計師品牌APUJAN、Eunice Kuo Metalwork、KANARI與JH Production一同發起的「房門後的服裝店」，自2015年開始至今邁向第9屆，活動打破傳統走秀或靜態發表形式，更像一場即興近距離的美學交誼廳，今年活動並選址於台北南港老爺酒店，已由即日起展開。

四位設計師詹朴、郭盈纖、王翔與黃喬邦原本於旅居倫敦期間結識，四人並分別在日後創立了APUJAN（服裝設計）、Eunice Kuo Metalwork（金工藝術）、KANARI（生活器物），以及JH Production（選物品牌）四個品牌，並此2015年開始舉辦「房門後的服裝店」活動，以VIP為預約邀請制，除了展示服裝、工業設計、輕珠寶單品，現場並結合調飲、DJ、書法講座等多元活動。

活動現場如APUJAN便帶來了先前曾發表2025秋冬的「龍宮公主的寶盒」系列服裝、配件與單品；Eunice Kuo Metalwork則有以藍鯨、海浪波紋及藤壺為圖騰，或是將台灣鐵皮屋轉化為紋理的耳環配飾，又或是設計師郭盈纖在疫情以貓咪為靈感，將貓跳台、貓毛柔軟觸感、環抱貓手為主題的貓咪主題輕珠寶；JH Production則帶來了熱門商業設計單品如「小森拾光」療癒卡牌、「生魚一刀」、行動鐵板燒；KANARI則有結合擴香與日本經典玩具「劍玉」的劍玉擴香組為空間注入療癒與玩興，以及具有磁吸側蓋設計、結合香氛與空間裝飾的TITIAN提香花器，以及OOIRI Tray大吉大入零錢盤。

APUJAN品牌設計總監、設計師詹朴受訪時表示，由於四位設計師相識10年以上，因此開啟了此項活動的舉辦契機。活動打破傳統走秀形式並採VIP預約邀請制，歷來都獲得正面好評，以本次為例、平均每天接待約150人次，一周便可累積約1,000人次。詹朴並進一步分享，一如時裝品牌會在走秀後邀請VIP、記者編輯實際接觸服裝，「房門後的服裝店」也因為場地在旅館裡比較放鬆、也比較隱私，不少藝人也能在此盡情試穿、體驗。更透過現場總計約10多個主題房間與開放式靜態陳列，讓每踏入一個房間都像一次美感開箱，驚喜連連。

服裝設計師APUJAN創意總監詹朴。圖／房門後的服裝店提供
服裝設計師APUJAN創意總監詹朴。圖／房門後的服裝店提供
KANARI結合香氛與空間裝飾的TITIAN提香花器，可成為空間內的品味裝飾。記者釋俊哲／攝影
KANARI結合香氛與空間裝飾的TITIAN提香花器，可成為空間內的品味裝飾。記者釋俊哲／攝影
現場總計約10多個主題房間與開放式靜態陳列，讓每踏入一個房間都像一次美感開箱。圖／房門後的服裝店提供
現場總計約10多個主題房間與開放式靜態陳列，讓每踏入一個房間都像一次美感開箱。圖／房門後的服裝店提供
「房門後的服裝店」打破傳統走秀或靜態發表形式，更像一場即興近距離的美學交誼廳，今年活動並選址於台北南港老爺酒店，已由即日起展開。圖／房門後的服裝店提供
「房門後的服裝店」打破傳統走秀或靜態發表形式，更像一場即興近距離的美學交誼廳，今年活動並選址於台北南港老爺酒店，已由即日起展開。圖／房門後的服裝店提供
JH PRODUCTION負責人、設計師黃喬邦。圖／房門後的服裝店提供
JH PRODUCTION負責人、設計師黃喬邦。圖／房門後的服裝店提供
家飾品牌KANARI設計師王翔。圖／房門後的服裝店提供
家飾品牌KANARI設計師王翔。圖／房門後的服裝店提供
KANARI設計的OOIRI Tray大吉大入零錢盤，手感厚實、並結合鮮豔色彩與好運寓意。記者釋俊哲／攝影
KANARI設計的OOIRI Tray大吉大入零錢盤，手感厚實、並結合鮮豔色彩與好運寓意。記者釋俊哲／攝影
旅英珠寶設計師品牌EUNICE KUO METALWORK設計師郭盈纖。圖／房門後的服裝店提供
旅英珠寶設計師品牌EUNICE KUO METALWORK設計師郭盈纖。圖／房門後的服裝店提供

