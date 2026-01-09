快閃一個月！首爾草莓蛋糕霸主 KITCHEN205強勢回歸
草莓盛產季節到來，去年首次快閃即造成排隊與搶購炫風的韓國人氣甜點品牌「KITCHEN205」，將於1月22日至2月22日快閃回歸，並且帶來店內招牌「經典草莓園蛋糕」，以及「巧克力草莓蛋糕」與「冬日草莓帕妃」兩款新品。
KITCHEN205是韓國「裸感草莓蛋糕」始祖，招牌的「經典草莓園蛋糕」曾在首爾本店開幕當日創下每30秒售出一顆的驚人紀錄，去年來台快閃一個月也創下銷售萬顆的成績，打破晶華酒店開幕以來的單月蛋糕銷量。
二度來台快閃，KITCHEN205除了帶來鎮店之寶「經典草莓園蛋糕」，更全新推出以巧克力海綿蛋糕為基底、夾層鋪滿新鮮草莓與柔滑鮮奶油的「巧克力草莓園蛋糕」，另一款首度登台的「冬日草莓帕妃」則以透明三角杯層層堆疊新鮮草莓、鮮奶油、海綿蛋糕、全穀燕麥與優格，頂層鋪滿整顆草莓並輕灑糖粉，完整展現KITCHEN205強調的「草莓主角感」。
台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫（Delcourt Laurent）也操刀設計多款草莓甜點，其中，「草莓布雷斯特泡芙 Strawberry Paris Brest」以新鮮草莓搭配蜜漬草莓與開心果慕斯琳奶油，帶出多層風味與香氣。「草莓聖安娜泡芙 Strawberry St. Honoré」則以焦糖酥皮與焦糖泡芙堆疊香草香緹、草莓醬與鮮草莓，展現正宗法式經典。「法式經典草莓慕斯蛋糕 Fraisier」結合手指餅乾海綿、香草慕斯林與整顆草莓，造型吸睛亮眼。另有適合分享的「草莓塔」、口感香酥的「草莓千層酥」與充滿過年意象的「草莓元寶」等品項。
KITCHEN205來台的蛋糕6吋1,980元、冬日草莓帕妃杯外帶2入組880元，羅倫設計的草莓甜點每款380元起。即日起可於「晶華美食到你家」美食平台預購，位於酒店一樓的azie餐廳也同步推出冬日草莓帕妃單入搭配咖啡或茶的「冬日草莓帕妃午茶組」，每組780 元，更多詳情可洽台北晶華酒店官網。
