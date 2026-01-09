快訊

2026台灣燈會模型搶先亮相 小提燈「喔熊馬抵嘉」吸睛

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
2026台灣燈會在嘉義舉辦，今天搶先亮相主燈模型「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」，今年台灣燈會小提燈由設計師林佳葦（圖）創作，首度結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，以喔熊騎在木馬上做為造型，極富童趣！命名上則融合設計主題，擷取燈會主辦地嘉義，以台語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，歡迎民眾來到嘉義「提燈賞燈會」。記者許正宏／攝影
2026台灣燈會在嘉義舉辦，今天搶先亮相主燈模型「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊抵嘉」。主燈整體設計以嘉義最具知名的景點之一阿里山神木為靈感延伸設計，給民眾身在巨木中感受身在太陽、水霧、神木環繞中的舒暢感。小提燈結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，童趣造型非常可愛。

本次台灣燈會主燈名為「光沐—世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志(Rex Takeshi)共同創作，主燈整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達21公尺的主體如同矗立山林之巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。

今年台灣燈會小提燈由設計師林佳葦創作，首度結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，極富童趣！命名上則融合設計主題，再擷取台灣燈會主辦城市名稱—嘉義，以台語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，寓意元宵期間好玩好看盡在2026台灣燈會，歡迎民眾來到嘉義「提燈賞燈會」。

2026台灣燈會在嘉義舉辦，本次台灣燈會主燈名為「光沐—世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵（圖）、盧彥臣與陳威志(Rex Takeshi)共同創作，主燈整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達21公尺的主體如同矗立山林之巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。記者許正宏／攝影
2026台灣燈會在嘉義舉辦，今天搶先亮相主燈模型「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」，嘉義縣長翁章梁（左五）、交通部次長林國顯（中）等人出席主燈亮相活動。記者許正宏／攝影
2026台灣燈會在嘉義舉辦，今天搶先亮相主燈模型「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」，嘉義縣長翁章梁（左五）、交通部次長林國顯（中）等人出席主燈亮相活動。記者許正宏／攝影

