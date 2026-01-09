快訊

ORIS 2026限量「火馬」表 十日鍊長動能機芯加持 積極進取

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導

農曆新年即將來臨，瑞士製表品牌ORIS為迎接2026年，發表了品牌生肖系列的第二只新品：「火」腕表，將傳統生肖文化轉譯為表款亮點，賦予火馬所象徵的熱情、進取精神，百尺竿頭、更上一步。創立於1904年的ORIS是百年品牌，至今仍未被集團收購，系列包含潛水、飛行、復古等多個系列，並具有自製的10日鍊長動能機芯。

本次新品則以暗紅色面盤搭配了火焰漸層色小表盤，型塑出火馬奔騰的活力狀態。溫潤棕色Cordovan馬臀皮表帶具有舒適的配戴質感，同時三點鐘方向次表盤的動力儲存，並以奔騰、休息的馬匹狀態顯示滿鍊與待上鍊狀態。

10日長動能機芯正出自品牌自製的Calibre 113，同時提供日期、星期、月份以及周次顯示功能，等同可更全觀地檢視全年計畫。全球限量88只，皆附專屬編號。收藏家一旦註冊MyOris會員並登錄表款資料，可將原有兩年保固服務延長至五年，訂價23萬8,000元。

