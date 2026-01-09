快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
花生控暴動！全聯攜手吉比花生醬推15款花生甜點、最低35元就能入手。全聯／提供
花生控暴動！全聯攜手吉比花生醬推15款花生甜點、最低35元就能入手。全聯／提供

新年就要從「好事花生」開始！全聯 We Sweet 、READ BREAD以及阪急麵包，睽違6年再度攜手全球知名花生醬品牌「吉比 Skippy」，於1月9日~2月5日以濃郁滑順的經典花生風味，推出15款一系列花生主題甜點與麵包，從冷藏甜點到常溫烘焙一次網羅！此次 We Sweet、READ BREAD 與阪急麵包，將吉比花生醬的經典風味轉化為多款烘焙與甜點新品，最低35元就能入手，活動預估帶動業績成長一成。

We Sweet主推「花生布丁雲霜蛋糕」以細緻蛋糕體搭配滑順花生雲霜與布丁層次，入口香濃卻不甜膩，特價115元；「花生重乳酪」將吉比花生醬融入濃厚乳酪基底，搭配花生香緹與焦糖花生淋醬，口感紮實、尾韻圓潤，特價119元；創新口味「花生芋泥大福」以柔軟 Q 彈的大福外皮，包裹濃郁花生餡與細緻芋泥，層次豐富不膩口，特價59元；「花生長條千層」蛋香餅皮與花生奶霜層層堆疊，花生香氣濃郁卻清爽，特價99元；「花生菠蘿泡芙」酥脆菠蘿外皮灌入滑順花生香緹，口感對比鮮明，特價89元；「花生瑞士捲」以花生戚風蛋糕捲入花生醬與鮮奶油，柔軟細緻，特價89元；「花生熔岩蛋塔」酥脆塔皮搭配濃郁花生醬內餡，香氣十足，特價79元；「花生鹽之麻糬」Q 軟麻糬包入鹹甜花生醬，越嚼越香，特價59元；「花生雙餡銅鑼燒」一次吃到花生醬與卡士達奶油雙重內餡，特價79元。

READ BREAD 主推「花生口袋吐司」鬆軟吐司中包入香氣純淨、滑順綿密的花生餡，一切開就能感受濃郁花生香，特價29元；「花生奶油 QQ 棒」柔軟麵包搭配花生奶油與雪 Q 丁麻糬，口感層次豐富，特價39元；「花生夾心維也納」外皮酥香、內餡濃郁，甜鹹平衡不膩口，特價39元；「花生小吐司」以日常好入手的份量呈現，花生香氣溫潤，特價45元。

阪急麵包也同步推出吉比花生醬聯名新品，將花生香氣延伸至職人烘焙領域。「花生麻吉麵包」以吉比花生巧克力醬結合白巧克力奶香，搭配 Q 彈麻糬內餡，外層再淋上墨西哥醬並撒上花生角，香氣與口感雙重滿足，1/9-1/22特價35元；「白雪花生捲」以大理石麵團捲入吉比花生巧克力醬，烘烤後自然裂紋撒上糖粉，入口同時感受 Q 軟、滑順與微脆層次，特價35元。

