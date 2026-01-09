快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
好市多線上購10周年祭重磅折扣，黑鑽會員提早享滿萬折880元。好市多／提供
好市多線上購10周年祭重磅折扣，黑鑽會員提早享滿萬折880元。好市多／提供

好市多線上購物迎來十周年，推出「線上購物10周年慶」，活動自1月12日至18日登場，全站超過300件商品優惠，涵蓋家電、家具、生活用品、珠寶、寵物用品及年節零食飲料，滿足消費者過年前換新與備貨需求。12日為黑鑽會員加碼早鳥場，享單筆滿萬元折880元，且優惠券可加碼多用一次；13日至15日則開放全體會員同享滿萬元折880元優惠。

配合十周年慶，好市多線上購物同步推出超過 300 件優惠商品，檔期優惠品項橫跨多元品類，從大型家電、居家設備到日常用品應有盡有。其中不乏消費者關注度高的熱門商品，包括 WHIRLPOOL 乾洗組、ELECTROLUX 酒櫃、DYSON V11 手提無線吸塵器、NINJA 多功能調理機，以及多款沙發與居家家具，檔期限定價格具備明顯吸引力，讓不少會員趁勢汰舊換新、升級居家設備。

除了滿額折抵外，好市多也同步推出刷卡優惠。活動期間線上刷好市多富邦聯名卡消費可享 3% 回饋無上限，搭配滿額活動，進一步放大整體購物回饋，對高單價商品或大量採購族群更具吸引力。由於十周年慶正值農曆年前關鍵備貨期，不論是年假期間的居家常備品、年節零食飲料、過年送禮伴手禮，或是換新居家布置，都可透過線上下訂提前準備，並於年前送達，省時又便利。

此外，檔期適逢企業福委會規劃尾牙、春酒禮品的時點。好市多線上購物提供從頭獎到尾獎的一站式選購服務，商品選擇多元，並可開立統一編號，對企業團購與大量採購相當便利，看來好市多會員只要動動手指頭，就能輕鬆迎接新的一年。

