黑鑽會員先搶！好市多線上10周年慶滿萬折880元 300件商品有感優惠

好市多線上購物平台即將迎來十周年里程碑，官方9日宣布推出年度最大檔期之一的「線上購物10周年慶」，自1月12日（一）起18日（日）止，全站超過300件商品祭出有感優惠，涵蓋家電、家具、生活用品、珠寶、寵物用品到年節最適合補貨的零食飲料，滿足消費者過年前換新、備貨與送禮需求。

其中，12日為黑鑽會員限定加碼早鳥場，黑鑽會員可提早享有「單筆滿萬元現折880元」優惠，且本次黑鑽會員再享優惠券可多使用一次的加碼回饋，等於在首日及後續三天活動期間，共有兩次滿額折抵機會。13日至15日三天所有會員同享「單筆滿萬元折880元」優惠，讓消費者把握檔期一次購足所需商品，提前為新春做好準備。

配合十周年慶，好市多線上購物同步推出超過 300 件優惠商品，檔期優惠品項橫跨多元品類，從大型家電、居家設備到日常用品應有盡有。其中不乏消費者關注度高的熱門商品，包括 WHIRLPOOL 乾洗組、ELECTROLUX 酒櫃、DYSON V11 手提無線吸塵器、NINJA 多功能調理機，以及多款沙發與居家家具，檔期限定價格具備明顯吸引力，讓不少會員趁勢汰舊換新、升級居家設備。

除了滿額折抵外，好市多也同步推出刷卡優惠。活動期間線上刷好市多富邦聯名卡消費可享 3% 回饋無上限，搭配滿額活動，進一步放大整體購物回饋，對高單價商品或大量採購族群更具吸引力。由於十周年慶正值農曆年前關鍵備貨期，不論是年假期間的居家常備品、年節零食飲料、過年送禮伴手禮，或是換新居家布置，都可透過線上下訂提前準備，並於年前送達，省時又便利。

此外，檔期亦適逢企業福委會規劃尾牙、春酒禮品的時點。好市多線上購物提供從頭獎到尾獎的一站式選購服務，商品選擇多元，並可開立統一編號，對企業團購與大量採購相當便利。