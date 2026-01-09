「盆滿缽滿 富貴圓滿」春節必備這一道！盤點4家盆菜好風味

象徵「盆滿鉢滿」的盆菜，是年節餐桌最有故事的團圓味。今年多家飯店推出外帶組，包括高雄洲際、君品酒店米其林三星「頤宮」、台北萬豪與台北美福等飯店，除了食材珍稀、也採少數限量制，讓「盆菜」更添話題。

「盆菜」相傳源於南宋末年，蒙古軍南下，君臣們南逃避難，路經東莞縣烏紗及香港新界錦田一帶之圍村時，天色已晚，眾將士飢腸轆轆之際，村民們倉促間以僅有的豬肉、蘿蔔，加上現捕的魚、蝦煮飯，又一時找不到足夠的器皿盛裝，只好拿木面盆盛菜，將士圍盆而食，發展成盆菜。直至今，除了逢年過節，新界居民祭祖時的「食山頭」也以盆菜為主。

真正味美的盆菜，不在食材尊貴，而是醬汁風味是否融為一體。盆菜做法須得按照一定的次序、層層堆疊排好，上層通常是較為名貴的食材，最下層則是容易吸收湯汁的材料，例如豬皮和蘿蔔。吃盆菜也是由上至下逐層吃。它與煲出來的閩菜佛跳牆不同，盆菜以燉煮為主，但因食材高度類似，也常被稱為「廣式佛跳牆」。

今年春節想來盆「盆菜」？高雄洲際酒店湛露中餐廳推出限量僅10組的外帶年菜「馬韻盈門盆菜」，包括上湯吉品鮑魚、花膠、刺參、鵝掌、干貝等珍饈海味，搭配豬腳、櫻桃鴨與黑羽正土雞，依口感與風味層層堆疊，寓意新年圓滿富足、福氣盈門。

君品酒店米其林三星「頤宮」廚藝團隊也打造頂級的「富貴大盆菜」，以粵菜四大珍饌層層堆疊，10人份68,888元，包括四頭鮑、刺參、西汁大蝦、髮菜、瑤柱、鴨肉、蓮藕與油浸筍殼魚等十餘種珍味層層堆疊，呈現濃郁香氣與豐富層次。

台北萬豪頂級粵式年菜「港式富貴發財盆菜」，以往僅接受VIP熟客預定，去年首推即迅速售罄，今年同樣限量推出。盆中的豪奢用料有「珍珠之母」美稱的極品南非活鮑魚、日本瑤柱、海參、花膠、黃油雞、黃金乳豬、蠔乾、花菇、鵝掌等，適合6人分享，每份8,888元。

台北美福大飯店潮粵坊餐廳也有香港圍村的傳統年菜「富貴盆菜」，鮮嫩的鮑魚，帶有膠質的刺參和鮮味大蝦等食材，與上湯煨煮，鮮香味濃，搭配砂鍋每組18,800元。 湛露中餐廳推出限量10組、僅限外帶的節慶主打年菜 「馬韻盈門盆菜」。圖/高雄洲際酒店提供 君品酒店外帶年菜組，最吸睛焦點當數盆菜。圖/君品酒店提供 台北萬豪2026年菜外帶「港式富貴發財盆菜」圖/台北萬豪提供