日本舞踏極致幽美之作 山海塾「影見」登場北藝中心致敬天兒牛大

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
山海塾助理總監禪丸（SEMIMARU）表示，《影見》是一個以「靜」為底色的舞台世界，以水中的狀態與安靜內斂的動作，呼應泡沫經濟崩壞後安靜、低調的日本社會氛圍。記者陳宛茜／攝影
黑暗的舞台上，一片片荷葉緩緩飄向天花板，觀眾隨著舞者的視線往上凝視，彷彿從水底仰望新的宇宙。日本國寶級舞踏團體山海塾成立半世紀，10日將在北藝中心演出在千禧年驚豔世界的絕美之作《影見－水鏡之彼方》。山海塾助理總監禪丸（SEMIMARU）表示，《影見》是一個以「靜」為底色的舞台世界，以水中的狀態與安靜內斂的動作，呼應泡沫經濟崩壞後安靜、低調的日本社會氛圍。

山海塾由天兒牛大成立於1975年11月5日，曾五度來台演出，分別是在1994年、1996年、2005年、2008年與2017年。每次演出都帶來不同的作品，包括《卵熱》、《寂靜》、《響－來自彼方的迴喚》、《影見－水鏡之彼方》以及《回－喧囂的海，寂靜的地》。山海塾以其獨特的舞踏風格，深深影響了台灣的舞蹈界，也讓觀眾體驗到東方神秘的藝術魅力。

這是山海塾第六度來台，新象董事長樊曼儂為了向2024年逝世的天兒牛大致敬，特別邀請她最喜愛、創作於2000年的《影見－水鏡之彼方》來台演出。

在《影見－水鏡之彼方》中，舞台上荷葉的升降是最具代表性的視覺元素。禪丸表示，此一意象源自日本插花「古流」中一位名為千葉的插花家，他曾創作讓荷葉從牆面一路延伸至天花板的裝置，山海塾也參加了這個計劃。《影見》便以此為起點，延展出天兒牛大的世界觀。

「從觀眾席看去，當荷葉升高，舞者彷彿置身荷葉下方、水中的世界；當荷葉下降，視線又回到與人同高的水面位置。」禪丸表示，隨著荷葉高度與燈光變化，舞台在水中與水面之間轉換出不同意象，同時開啟觀眾對舞台的想像，感受水中與水面之上的空間變化。

「天兒牛大擁有非常強大的領導力，不僅帶領着山海塾前進，也領導了整個舞踏的發展。」禪丸認為，天兒牛大過世之後，山海塾的整體活動量確實減少，但每個成員各自的活動反而更加寬廣，「山海塾正從一個由天兒牛大以壓倒性領導力引領一切的時代，進入到一個成員各自發揮力量向外拓展的時代。」

山海塾早期作品中，經常有天兒牛大獨舞的段落，之後他改由年輕舞者演出，將自己獨舞的段落分配給不同舞者。《影見－水鏡之彼方》中也延續此種做法，由3位舞者分擔原本天兒牛大獨舞的部分。禪丸說，這樣的安排並非要找人取代天兒牛大，而是提攜與傳承—刻意給3位年輕舞者發展各自舞踏的機會，但作為動作根源的內在狀態完全沒有改變—生與死、生存或破壞的關注，以及從極小的微觀世界連接到宏觀的宇宙，始終都是山海塾的藝術核心。

●《影見－水鏡之彼方》10、11日在台北表演藝術中心大劇院演出：https://www.newaspect.org.tw/kagemi2026sankaijuku

日本國寶級舞踏團體山海塾成立半世紀，10日將在北藝中心演出在千禧年驚豔世界的絕美之作《影見－水鏡之彼方》。圖／新象提供
日本國寶級舞踏團體山海塾成立半世紀，10日將在北藝中心演出在千禧年驚豔世界的絕美之作《影見－水鏡之彼方》。圖／新象提供
日本國寶級舞踏團體山海塾成立半世紀，10日將在北藝中心演出在千禧年驚豔世界的絕美之作《影見－水鏡之彼方》。圖／新象提供
日本國寶級舞踏團體山海塾成立半世紀，10日將在北藝中心演出在千禧年驚豔世界的絕美之作《影見－水鏡之彼方》。圖／新象提供

