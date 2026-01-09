萬波「3款草莓系飲品」、發發×乖乖「草莓煉乳優格」酸甜新登場

隨著時序進入草莓盛產季節，萬波島嶼紅茶自1月9日推出草莓系列商品。首度將米麻糬融入飲品中的「米麻糬草莓歐蕾」，選用草莓融合醇厚鮮乳，並且添加米麻糬，每一口都能吸到滑順軟彈的米麻糬，兼具酸甜與飽足感，每杯95元。「奶蓋草莓綠茶」選用宣橋綠茶為基底，新鮮草莓的清香與鹹甜奶蓋，創造出多層次的鹹甜風味，每杯90元。同時「草莓歐蕾」也重新回歸，每杯85元。1月9日至1月18日期間，於你訂平台購買任一草莓飲品，即贈「10元折價券」，可供下次消費滿額使用。

百萬YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」，今年1月10日將迎來大規模品牌升級，新增39款飲品，每杯價格25～95元。除了棉被午茉綠、黑糖珍珠厚奶、四季金萱、深焙烏龍歐蕾等品項，均是招牌的明星商品，本次並新增「日安紅奶茶」、「金萱多多」、「葡萄沙沙」、「果然桃氣」等不同新品，另外也針對配方進行升級。1月10日起至1月31日止，舉辦「5分鐘取暖所」，活動期間凡購買任一系列熱飲任兩杯，即可享「現折20元」優惠。2月1日起至2月16日期間，凡於門市消費，即可獲得品牌刮刮樂紅包袋（每份 2 入），有機會獲得「滿百折20元」、「第二杯半價」等不同優惠。

療癒系手搖飲「發發」今年攜手國民零食「乖乖」，以「彎の脆果」系列為發想，推出兩款聯名限定飲品。「乖乖草莓煉乳優格」以草莓果香搭配發發招牌優格，再融入香濃煉乳並以草莓果丁點綴，擁有脆果香氣與酸甜層次，每杯95元。「乖乖煉乳優格」則將煉乳的溫潤奶香與發發優格融合，打造出溫潤柔和的甘甜，每杯95元。

本次聯名並同步推出「莓果派對優格乖乖」與「草莓煉乳金萱奶茶」，即日起於全家便利商店販售，並可享「任選第2件6折」優惠。即日起至1月12日止，凡來店或使用你訂線上訂餐，購買兩杯聯名飲品享「88折」優惠。到店購買聯名飲品並完成打卡任務，即可獲得「莓果派對優格乖乖」1包。 萬波推出經典「草莓歐蕾」，以及新作「米麻糬草莓歐蕾」、「奶蓋草莓綠茶」。圖／萬波提供 「再睡5分鐘」大規模品牌升級，新增39款特色飲品。圖／再睡5分鐘提供 發發與乖乖聯名推出「莓果派對優格乖乖」與「草莓煉乳金萱奶茶」，限於全家便利商店獨家販售。圖／發發提供