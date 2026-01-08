抹茶控別錯過！辻利茶舗菜單升級 必吃法朋聯名甜點、5件式時光套餐
擁有百年歷史的京都抹茶「辻利茶舗 TSUJIRI」，今年在台推出全新菜單，共計有16款全新品項。除了將日本茶藝文化與台灣水果進行融合，推出一系列特調飲品，還有攜手「法朋烘焙甜點坊」打造的聯名甜點，更有「辻利時光套餐」與多款飲品重新回歸，為台灣的茶文化愛好者帶來更豐富的選擇。
辻利茶舗新推出的產品中，「特調新品調飲」精選台灣當季鮮果，利用芭樂、蘋果、鳳梨等不同水果的調性，搭配抹茶或焙茶的個性，創造出全新的味蕾驚喜與平衡感，包括有「樂香抹茶」、「蘋韻抹茶」、「桔橙焙茶」、「鳳釀焙茶」等多款飲品，每杯售價115～160元。另外也再度攜手「法朋烘焙甜點坊」，常態性推出「辻利×法朋丸倉抹茶提拉米蘇」、「辻利×法朋莓香抹茶千層酥」等限量甜點，每份215元起。
針對喜愛下午茶套餐的民眾，全新型態的「辻利時光套餐」也同步回歸，一次能享受冰品（4選1）、蛋糕（4選1）、白玉串（2選1）、甜點（3選1）與指定茶飲（5選1），吃得到焙茶霜淇淋、抹茶生乳酪蛋糕、日式白玉串糰子、抹茶蕨餅等多種招牌產品，每套480元。
不僅如此，辻利茶舗全新菜單並首度加入「客製化升級」，民眾可依照個人喜好，加價添加抹茶／焙茶液，或是抹茶／焙茶醬，為飲品或甜點的茶韻更上一層樓，打造出專屬的風味深度，每份20元起。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言