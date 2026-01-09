聽新聞
賞豚觀星 悠遊紐西蘭
紐西蘭南島是一幅由山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷，從靜謐的蒂卡波湖畔到壯闊的庫克山雪峰，再到浪漫的阿卡羅瓦法式港灣，有行旅獨家安排阿卡羅瓦港灣包船近距離觀賞海豚，蒂卡波湖國際暗空保護區包下獨立區域觀星，中文導覽不受干擾。
全程入住南島指標性飯店，將自然美景攬進室內；美食饗宴有紐西蘭奧克蘭市最高榮譽三帽餐廳Ahi；二連泊瓦納卡，安排私廚晨光料理。有行旅「紐西蘭南島經典悠遊13日」13天11夜旅程，3月21日至4月2日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網。
