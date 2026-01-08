全國電子「一月破盤」開跑！全館家電最低6折起 滿額最高回饋2.3萬元

全國電子開春推出年度最強檔期「一月破盤」活動，自1月9日至1月19日限時11天登場，主打價格到位、回饋到頂，搶攻新年換機與居家升級需求。活動期間全館整合滿額登錄回饋、會員點數、行動支付與銀行刷卡優惠，最高回饋可達23,000元，並透過LINE好友專屬「破盤財神到」天天抽折價序號，最高可折抵1,000元，讓消費者在年節採購中感受實質優惠與貼心服務。

破盤期間大家電最低6折起、筆電最低6.5折起，搭配全國電子行動支付「全國揪速PAY」，整合多家銀行與行動支付回饋，單筆消費滿10,000元再加送100點會員點數，可直接折抵消費，讓回饋真正有感。同時持續透過顧客滿意度問卷蒐集回饋，凡單筆消費滿額並完成線上問卷，即可參加每月抽獎，將顧客聲音轉化為服務優化動力。

為回饋會員支持，全國電子推出破盤滿額「加一元」好禮任選活動，從餐具、廚電、清淨設備到高人氣品牌商品一應俱全，包含SNOOPY聯名系列生活用品、PHILIPS藍牙派對喇叭、SHARP除濕機、Dyson吹風機等，最高門檻更可選擇輝葉沙發按摩椅、Delonghi全自動義式咖啡機或高額會員點數回饋，全面放大換機價值。

鎖定年前除舊佈新需求，全國電子同步推出4大家電破盤優惠，冰箱、洗衣機、電視、冷氣單筆滿25,000元送1,000點會員點數，指定冰箱滿額登錄抽8,888元紅包、指定電視最高享18,000元現金回饋、洗衣機現折最高3,000元。電視專區再加碼75吋以上機種加購Soundbar送888點，並提供加購最長5年延長保固。

品牌活動方面，全國電子攜手LG推出「LG全館家電雙響禮」，即日起至2月16日消費滿額享多重回饋，最高再享滿15萬現折6,000元，並有登錄送螢幕、掃拖機器人與抽Apple Watch等好禮。另同步推出冷氣清洗、廚電與洗碗機優惠方案，搭配洗碗機90天體驗、0利率分期與專業場勘服務，從選購到安裝一次到位。

活動期間數位3C單筆消費滿5,000元，即可抽日本東京雙人來回機票。指定小家電滿額抽免單、最高再回饋11%，滿額再送實用好禮，多買多優惠、加購更划算。 全國電子1月破盤活動1月9日強勢登場，價格到位、回饋到頂一次滿足。圖／全國電子提供 迎接馬年開春，全國電子筆電最低6.5折起，搭配舊換新方案最高可折抵19,500元，平板、顯示器與周邊設備同步推出優惠價格，活動期間數位3C單筆消費滿5,000元即可參加抽獎。圖／全國電子提供