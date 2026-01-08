快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
燦坤「因為有你才有光」會員特典記者會邀請SAMSUNG、Panasonic、SAMPO、acer、Sony、hp、大通、Whirlpool等八大品牌高層代表共同參與啟動儀式。業者提供
燦坤（2430）3C家電8日在燦坤內湖總部舉行年度大促「因為有你才有光」，燦坤表示，揮別充滿挑戰的2025年，以「感謝」作為年度新起點，並將2026定調為「奮起」年，期望在嶄新的一年，持續與會員、品牌合作夥伴、員工一起攜手前行。

燦坤董事長林技典表示，2025年內需市場疲弱、零售需求放緩，對燦坤而言是一段充滿挑戰的歷程，但燦坤始終心懷感謝，感謝一路支持我們的每一份力量，包括一路支持相伴的會員朋友、攜手同行的合作原廠與品牌代理商，以及堅守崗位、默默付出的燦坤同仁，因為有你們的信任與努力，燦坤才能在逆境中持續前行。

迎接2026「奮起」年，燦坤也強調，將以更堅定的步伐，攜手這群具備鋼鐵般意志的「堅實超人夥伴」，持續整合品牌資源、推展燦坤融合生態圈，以及深化會員經營，打造K幣經濟循環，創造「會員價值2.0」，讓燦坤在快速變動的市場中穩健前行、持續發光，成為消費者在除舊佈新關鍵時刻，最值得信賴的首選通路，在燦坤安心完成AI科技(如AI PC / Rokid AI智慧眼鏡)與智慧節能家電產品的升級，也陪伴消費者迎向智慧生活新篇章，讓這道光照得更遠、更亮。

燦坤3C家電會員特典記者會系列優惠活動強勢開跑，9日至19日期間，除了祭出全館指定商品享最低5折起，消費滿額再享「閃亮好禮送送送」滿額禮，最高有機會將限量的iPhone 17 Pro Max 256GB-藏藍色、輝葉追夢椅-石墨烯全面升級、HITACHI 33L日製烘焙微波爐等人氣好禮三選一帶回家，燦坤也獨家獻禮Surpass會員，祭出消費滿額最高再送10,000燦坤K幣的專屬禮遇，搶攻農曆年前最重要的除舊佈新家電換購潮。

燦坤誠意滿滿的推出一系列優惠之外，記者會現場也由「內湖國小合唱團」帶來溫暖的好歌聲，同時，也邀請到三星電子(SAMSUNG)、松下(Panasonic)、聲寶(SAMPO)、宏碁(acer)、索尼(Sony)、惠普(hp)、大通(PX)、惠而浦(Whirlpool)等八大品牌高層代表共同參與啟動儀式，並有近50家品牌企業高層齊聚相挺，攜手為今年1月年度大促「因為有你才有光」會員特典活動隆重揭開序幕。

燦坤「因為有你才有光」會員特典1月9日起推出「挑戰低價」每日限量爆品，燦坤門市與燦坤線上購物同步開搶。業者提供
換新家電迎好年，燦坤3C家電「因為有你才有光」會員特典活動開跑，全館5折起再享滿額禮，圖為燦坤董事長林技典。業者提供
