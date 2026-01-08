前MARNI創意總監Francesco Risso接掌GU 首波設計2026秋冬亮相

迅銷集團宣布任命義大利知名設計師Francesco Risso（法蘭切斯科里索）出任GU創意總監，Francesco Risso也是義大利時尚品牌MARNI的前任創意總監。

迅銷集團指出，Francesco Risso的加入，主要為推動旗下品牌GU轉型，強化其在全球市場的競爭力，Francesco Risso的首個GU系列，預計將於2026年秋冬季亮相。

Francesco Risso與迅銷集團的合作，可回溯曾於2022年在MARNI創意總監任內主導「UNIQLO and MARNI」聯名系列，加入迅銷集團後也將與UNIQLO於2026年推出全新合作系列，更多細節資訊將於日後公布。

Francesco Risso出生於義大利，曾於佛羅倫斯、紐約及倫敦深造時尚設計，並在Prada累積近十年設計與開發經驗。2016至2025年間，他擔任MARNI創意總監，以音樂、藝術及多元文化為靈感，重塑品牌形象，他重視多樣性、包容性與合作，常在設計中融入不同文化靈感及與音樂、藝術家的跨界合作。