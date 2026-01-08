快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

聽新聞
0:00 / 0:00

限時11天！燦坤會員特典全館5折起 滿額iPhone 17 Pro Max直接帶回家

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤全台設有104家Apple shop，提供完整原廠認證服務，再享Apple全系列舊換新最高加碼10%。記者沈昱嘉／攝影
燦坤全台設有104家Apple shop，提供完整原廠認證服務，再享Apple全系列舊換新最高加碼10%。記者沈昱嘉／攝影

燦坤新年首檔「因為有你才有光」會員特典活動，自1月9日起至1月19日限時11天登場，搶攻農曆年前最重要的除舊佈新家電換購潮，活動期間全館指定商品最低5折起，消費滿額再享「閃亮好禮送送送」滿額禮，最大獎可3選1帶回限量iPhone 17 Pro Max 256GB藏藍色、輝葉追夢椅石墨烯升級款或HITACHI 33L日製烘焙微波爐等人氣商品。Surpass會員另享專屬加碼，消費滿額最高再送10,000燦坤K幣。

燦坤同步主打「價格當日限定、每日限量開搶」，天天推出生活家電、螢幕、穿戴裝置與電腦周邊等超值優惠，最低99元起，讓會員一次購足年節所需。會員特典期間消費滿1,201元，即可獲得抽獎機會，活動期間天天送出50,520燦坤K幣幸運得主；使用燦坤K幣折抵消費也可累積抽獎次數，有機會抽中新上市acer Iconia Tab A14平板。

門市再加碼多項限定好康，消費滿333元出示綁定TK3C APP或以33燦坤K幣換購，即可兌換超夯的燦坤磁吸光明燈乙個；寵物會員購買寵物價商品最低4.6折起，還有機會抽中LG AeroCatTower智慧寵物照護空氣清淨機。

指定家電品類同步祭出重磅優惠，購買空調享6重好康，包含滿額禮、政府節能補助最高5,000元、最長10年延長保固與VVIP級尊榮安裝服務。冰箱、洗衣機指定商品8折起，再享滿額家電好禮、品牌獨家贈品與節能補助，並提供最長5年免費延長保固，讓會員買得安心又划算。電視與顯示器最低6.5折起，還有年假歡聚不可少的熱門遊戲主機限時優惠，買PS5 Slim光碟版主機1TB，獨家送PS5 DualSense無線控制器。

Apple商品亦為本次活動亮點，燦坤全台設有104家Apple shop，提供完整原廠認證服務。會員特典期間，iPhone Air 1TB限時促銷價39,999元、iPhone 17 Pro Max 43,135元起，M5版iPad Pro與AirPods Pro 3亦有會員優惠與加碼贈品，Apple全系列還可享舊換新最高加碼10%。

燦坤「因為有你才有光」會員特典記者會邀請8大品牌高層代表共同參與啟動儀式。圖／燦坤提供
燦坤「因為有你才有光」會員特典記者會邀請8大品牌高層代表共同參與啟動儀式。圖／燦坤提供
燦坤新年首檔會員特典活動限時11天登場，活動期間全館指定商品最低5折起記者沈昱嘉／攝影
燦坤新年首檔會員特典活動限時11天登場，活動期間全館指定商品最低5折起記者沈昱嘉／攝影
搶攻農曆年前家電換購潮，會員特典全館5折起。（左）燦坤生活家電事業部採購長李榮森、（右）燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼。記者沈昱嘉／攝影
搶攻農曆年前家電換購潮，會員特典全館5折起。（左）燦坤生活家電事業部採購長李榮森、（右）燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼。記者沈昱嘉／攝影
換新家電迎好年，燦坤董事長林技典宣布會員特典活動開跑，全館5折起再享滿額禮。圖／燦坤提供
換新家電迎好年，燦坤董事長林技典宣布會員特典活動開跑，全館5折起再享滿額禮。圖／燦坤提供

iPhone 17 Pro 燦坤

延伸閱讀

100%中獎機率！愛買量販「馬上有獎」馬年刮刮卡 百元刮出iPhone 17

觀光署首推星級旅館指南專刊 「全台161家」入住可抽iPhone 17

內湖禮客20周年改裝出清！歷年最優回饋全面1折起、滿千再抽iPhone 17

影／高度仿真iPhone手機與卡片盒...摺疊式改造手槍 讓刑警誤認是玩具

相關新聞

限時11天！燦坤會員特典全館5折起 滿額iPhone 17 Pro Max直接帶回家

燦坤新年首檔「因為有你才有光」會員特典活動，自1月9日起至1月19日限時11天登場，搶攻農曆年前最重要的除舊佈新家電換購...

前MARNI創意總監Francesco Risso接掌GU 首波設計2026秋冬亮相

迅銷集團宣布任命義大利知名設計師Francesco Risso（法蘭切斯科里索）出任GU創意總監，Francesco R...

比棒球還大顆！東京「爆彈章魚燒」首度登台 每顆200公克、直徑8公分

曾經創下每日銷量千顆的東京池袋爆彈章魚燒「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」，即將在1月16日首度快閃來台，原汁原味提供直徑達...

美食界奧斯卡來了！「亞洲50最佳餐廳」首度香港舉辦 三月揭曉名單

2026「亞洲50最佳餐廳（ASIA’S 50 BEST RESTAURANTS）」頒獎典禮，將首度來到香港舉辦，預定3...

全聯再攜手LE CREUSET開春首檔換購登場 9款開運色鍋具、餐具2.9折起

每次推出鍋具、廚具換購都掀起熱潮的全聯，2026年開春再度攜手法國頂級廚具品牌LE CREUSET，推出年度第一檔積分換...

寒假出國 原號漫遊買了沒？遠傳推限時優惠

寒假、春節旅遊旺季即將到來，機票、飯店訂好了，原號漫遊買了沒？遠傳（4904）表示，推出原號漫遊限時優惠，最受歡迎的日韓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。