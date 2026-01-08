限時11天！燦坤會員特典全館5折起 滿額iPhone 17 Pro Max直接帶回家

燦坤新年首檔「因為有你才有光」會員特典活動，自1月9日起至1月19日限時11天登場，搶攻農曆年前最重要的除舊佈新家電換購潮，活動期間全館指定商品最低5折起，消費滿額再享「閃亮好禮送送送」滿額禮，最大獎可3選1帶回限量iPhone 17 Pro Max 256GB藏藍色、輝葉追夢椅石墨烯升級款或HITACHI 33L日製烘焙微波爐等人氣商品。Surpass會員另享專屬加碼，消費滿額最高再送10,000燦坤K幣。

燦坤同步主打「價格當日限定、每日限量開搶」，天天推出生活家電、螢幕、穿戴裝置與電腦周邊等超值優惠，最低99元起，讓會員一次購足年節所需。會員特典期間消費滿1,201元，即可獲得抽獎機會，活動期間天天送出50,520燦坤K幣幸運得主；使用燦坤K幣折抵消費也可累積抽獎次數，有機會抽中新上市acer Iconia Tab A14平板。

門市再加碼多項限定好康，消費滿333元出示綁定TK3C APP或以33燦坤K幣換購，即可兌換超夯的燦坤磁吸光明燈乙個；寵物會員購買寵物價商品最低4.6折起，還有機會抽中LG AeroCatTower智慧寵物照護空氣清淨機。

指定家電品類同步祭出重磅優惠，購買空調享6重好康，包含滿額禮、政府節能補助最高5,000元、最長10年延長保固與VVIP級尊榮安裝服務。冰箱、洗衣機指定商品8折起，再享滿額家電好禮、品牌獨家贈品與節能補助，並提供最長5年免費延長保固，讓會員買得安心又划算。電視與顯示器最低6.5折起，還有年假歡聚不可少的熱門遊戲主機限時優惠，買PS5 Slim光碟版主機1TB，獨家送PS5 DualSense無線控制器。

Apple商品亦為本次活動亮點，燦坤全台設有104家Apple shop，提供完整原廠認證服務。會員特典期間，iPhone Air 1TB限時促銷價39,999元、iPhone 17 Pro Max 43,135元起，M5版iPad Pro與AirPods Pro 3亦有會員優惠與加碼贈品，Apple全系列還可享舊換新最高加碼10%。 燦坤「因為有你才有光」會員特典記者會邀請8大品牌高層代表共同參與啟動儀式。圖／燦坤提供 燦坤新年首檔會員特典活動限時11天登場，活動期間全館指定商品最低5折起記者沈昱嘉／攝影 搶攻農曆年前家電換購潮，會員特典全館5折起。（左）燦坤生活家電事業部採購長李榮森、（右）燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼。記者沈昱嘉／攝影 換新家電迎好年，燦坤董事長林技典宣布會員特典活動開跑，全館5折起再享滿額禮。圖／燦坤提供