快訊

停砍公教年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分

無法排除細菌汙染…雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

聽新聞
0:00 / 0:00

比棒球還大顆！東京「爆彈章魚燒」首度登台 每顆200公克、直徑8公分

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗即將首度登台快閃。圖／爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗提供
爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗即將首度登台快閃。圖／爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗提供

曾經創下每日銷量千顆的東京池袋爆彈章魚燒「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」，即將在1月16日首度快閃來台，原汁原味提供直徑達8公分、比棒球還大顆的「爆彈章魚燒」，讓台灣民眾也能零時差享受外酥內嫩的日式滋味。

「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」自東京池袋發跡，目前在日本已經有10間分店，並同步於韓國拓展海外版圖。店內招牌的特色「爆彈章魚燒」不同於傳統的章魚燒，每顆直徑8公分、重達200公克，同時集結章魚燒、大阪燒等料理特色，吃得到章魚、蛤蜊、玉米、鵪鶉蛋等十餘種精選食材，並透過不斷翻轉烘烤的手法，創造外酥內嫩的豐富口感與飽足感。

不僅體型巨大，「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」過去在日本也屢次與「鬼滅之刃」、「咒術迴戰」、「鏈鋸人」、「初音未來」、「原神」動漫與手遊合作，推出一系列聯名週邊，其中「刀劍亂舞」聯名口味更創下連續一個月每日銷售破千、最高日銷量達2,500顆的佳績。

「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」台灣首次快閃店，將於1月16日至3月31日於LaLaport南港限時登場。未來亦規劃在台灣延續品牌與IP合作聯名的模式，持續進行推廣。

「爆彈章魚燒」集結十餘種食材，有著外酥內嫩的豐富層次。圖／爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗提供
「爆彈章魚燒」集結十餘種食材，有著外酥內嫩的豐富層次。圖／爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗提供
爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗提供重達200公克的「爆彈章魚燒」。圖／爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗提供
爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗提供重達200公克的「爆彈章魚燒」。圖／爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗提供

章魚 快閃 日本

延伸閱讀

差點認不出！昔《RM》Gary遊東京 消瘦模樣惹網憂

台積電洩密案新抓內鬼就是他！移審智慧法院下午開接押庭

延續《冠軍之路》感動！攝影中心「時代之球」線上開展 免費重溫台灣棒球輝煌史

棒球／備戰經典賽集訓前空檔 曾豪駒不忘回饋基層棒球

相關新聞

比棒球還大顆！東京「爆彈章魚燒」首度登台 每顆200公克、直徑8公分

曾經創下每日銷量千顆的東京池袋爆彈章魚燒「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」，即將在1月16日首度快閃來台，原汁原味提供直徑達...

美食界奧斯卡來了！「亞洲50最佳餐廳」首度香港舉辦 三月揭曉名單

2026「亞洲50最佳餐廳（ASIA’S 50 BEST RESTAURANTS）」頒獎典禮，將首度來到香港舉辦，預定3...

全聯再攜手LE CREUSET開春首檔換購登場 9款開運色鍋具、餐具2.9折起

每次推出鍋具、廚具換購都掀起熱潮的全聯，2026年開春再度攜手法國頂級廚具品牌LE CREUSET，推出年度第一檔積分換...

寒假出國 原號漫遊買了沒？遠傳推限時優惠

寒假、春節旅遊旺季即將到來，機票、飯店訂好了，原號漫遊買了沒？遠傳（4904）表示，推出原號漫遊限時優惠，最受歡迎的日韓...

擋不住寒冬！營運11年台灣機能服飾品牌「VOUX」宣布退場

營運11年的台灣機能服飾品牌「VOUX」宣布退場，VOUX指出，「在整體市場與營運挑戰下，因未能擴散及達到損益平衡，經過...

寒流飄茶香！高山茶進駐「全家」　Let’s Tea推現煮精品「蘭韻梨山烏龍」限時嘗鮮價

急凍天氣帶動熱飲需求升溫，另伴隨無糖茶飲市場逐漸成熟，消費者對茶飲品質與產地講究度亦持續提升。全家便利商店看準冬季熱飲與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。