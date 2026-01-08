比棒球還大顆！東京「爆彈章魚燒」首度登台 每顆200公克、直徑8公分

曾經創下每日銷量千顆的東京池袋爆彈章魚燒「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」，即將在1月16日首度快閃來台，原汁原味提供直徑達8公分、比棒球還大顆的「爆彈章魚燒」，讓台灣民眾也能零時差享受外酥內嫩的日式滋味。

「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」自東京池袋發跡，目前在日本已經有10間分店，並同步於韓國拓展海外版圖。店內招牌的特色「爆彈章魚燒」不同於傳統的章魚燒，每顆直徑8公分、重達200公克，同時集結章魚燒、大阪燒等料理特色，吃得到章魚、蛤蜊、玉米、鵪鶉蛋等十餘種精選食材，並透過不斷翻轉烘烤的手法，創造外酥內嫩的豐富口感與飽足感。

不僅體型巨大，「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」過去在日本也屢次與「鬼滅之刃」、「咒術迴戰」、「鏈鋸人」、「初音未來」、「原神」動漫與手遊合作，推出一系列聯名週邊，其中「刀劍亂舞」聯名口味更創下連續一個月每日銷售破千、最高日銷量達2,500顆的佳績。

「爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗」台灣首次快閃店，將於1月16日至3月31日於LaLaport南港限時登場。未來亦規劃在台灣延續品牌與IP合作聯名的模式，持續進行推廣。

「爆彈章魚燒」集結十餘種食材，有著外酥內嫩的豐富層次。圖／爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗提供 爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗提供重達200公克的「爆彈章魚燒」。圖／爆彈燒本舖 ばくだん焼本舗提供