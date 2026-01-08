快訊

On馬年限定系列 從跑道到日常三款經典鞋履詮釋內在節奏

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
On Cloudmonster Void白棕色，5,780元。圖／瑞士On昂跑提供
On Cloudmonster Void白棕色，5,780元。圖／瑞士On昂跑提供

，在傳統文化中往往代表著奔騰的象徵，2026馬年系列更是運動跑鞋品牌發揮命題的時刻。瑞士On昂跑獻上新春款式「Year of the Horse」馬年限定系列，並賦予馬年全新意涵，靈感源自於馬蹄聲的韻律，傳遞的核心主張為「並非催促你向前衝刺，而是支持你找到內在的力量」。

瑞士On昂跑精選旗下三款標誌性鞋履推出馬年限定配色，讓不同需求者能找到最適合自己的新年「履」伴。

Cloudsurfer Max獻給日常跑者，這款鞋履主打極致的緩震與順暢滾動感，適合想要輕鬆跑得更遠，長距離訓練使用的鞋款。

Cloudmonster Void這款鞋主打強大緩震回饋，適合渴望在跑道上展現爆發力與速度感。

On Cloud 6作為生活休閒線的重點鞋款，將節奏轉化為優雅的日常，適合追求簡約、注重日常穿搭品味，希望鞋款能融入各種場合的穿搭者。

在設計上，On融合了傳統節慶氛圍與現代機能風格。全系列以復古棕 (Major Brown)、月光灰 (Moonbeam)與深紅 (Sun-Dried Tomato)為主色調，營造出溫暖質感。並將品牌Logo線條解構，轉化為抽象的馬蹄與鬃毛幾何圖騰，低調點綴於Track休閒套裝、機能排汗長袖與配件之上。

On Cloudsurfer Max棕色，6,280元。圖／瑞士On昂跑提供
On Cloud 6馬棕色，4,980元。圖／瑞士On昂跑提供
瑞士On昂跑新春款式「Year of the Horse」馬年限定系列，以復古棕、月光灰與深紅為主色調。圖／瑞士On昂跑提供
穿搭 瑞士

