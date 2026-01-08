美食界奧斯卡來了！「亞洲50最佳餐廳」首度香港舉辦 三月揭曉名單

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
2026「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮，將首度來到香港舉辦。圖／亞洲50最佳餐廳提供

2026「亞洲50最佳餐廳（ASIA’S 50 BEST RESTAURANTS）」頒獎典禮，將首度來到香港舉辦，預定3月25日揭曉獲獎名單。此外亦將舉辦深入探討餐飲及款待業重要議題的思想論壇「#50BestTalks」、「50Best名菜饗宴（50 Best Signature Sessions）」、「主廚盛宴（Chefs’ Feast）」，以及由亞洲餐飲界領袖分享獨到見解的「會見主廚（Meet the Chefs）」媒體圓桌會。

「我們很高興首次將『亞洲50最佳餐廳』帶到香港。」「亞洲50最佳餐廳」發言人表示：「這座城市一直以來融匯傳統、創新與國際視野，展現出獨一無二的飲食風貌。作為亞洲最多采多姿的美食都會之一，香港是表彰亞洲區域卓越餐飲多元性的絕佳舞台。」

香港旅遊發展局總幹事劉鎮漢也指出：「我們十分高興『亞洲50最佳餐廳』頒獎典禮於三月首度在香港舉行，頒獎禮彰顯旅發局與『50 Best 』的深化合作。」他表示：「我們期待於三月迎接亞洲各地頂尖主廚、餐飲界代表及品味領袖齊聚香港，共同慶賀區內餐飲業的卓越成就。」

2025「亞洲50最佳餐廳」泰國曼谷分子料理印度餐廳「Gaggan」，榮登「亞洲最佳餐廳」寶座；來自香港的粵菜餐廳「大班樓（The Chairman）」，名列第二；同樣來自香港的新派粵菜餐廳「永（Wing）」，拿下第三。在台灣餐廳方面，有共2間餐廳進入前50強，分別是名列第26的時尚亞洲菜餐廳「logy」，以及名列第35時尚新加坡料理餐廳「JL Studio」。

「亞洲50最佳餐廳」榜單由「亞洲50最佳餐廳評審委員會（Asia's 50 Best Restaurants Academy）」投票產生，該委員會由超過 350 位在亞洲餐飲業最具響力的領袖組成，每位成員均憑藉其對亞洲餐飲界的專業見解而獲邀加入。

評審委員會分為 7 個地區，第一區是印度及印度次大陸；第二區是東南亞南部；第三區是東南亞北部；第四區是香港、台灣及澳門；第五區是中國內地；第六區是韓國；第七區是日本。

每位投票人須根據其過去18個月內的最佳餐廳體驗投出10票，其中至少4票須投予其所屬國家／特別行政區以外的餐廳。所有投票人均須保持匿名，投票過程保密、安全，並由專業服務顧問公司德勤（Deloitte）獨立裁定。

餐廳 香港

