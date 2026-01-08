全聯再攜手LE CREUSET開春首檔換購登場 9款開運色鍋具、餐具2.9折起
每次推出鍋具、廚具換購都掀起熱潮的全聯，2026年開春再度攜手法國頂級廚具品牌LE CREUSET，推出年度第一檔積分換購活動。本次除了帶來經典鑄鐵鍋與琺瑯壺各1款，更首度引進榮獲2025年德國紅點設計大獎的全新「ON THE GO」隨行系列，共9款商品，涵蓋輕食便當盒、保溫瓶與保溫壺等，繽紛亮眼配色呼應農曆新年喜氣，為居家與日常生活增添質感。
活動自1月9日起至3月8日，換購至3月12日止，全聯福利卡友單筆消費每滿100元即可獲得1積分，集滿2積分或5積分，或扣300福利點，加價699～3,650元即可換購指定商品，最低折扣2.9折起，數量有限，不要等到缺貨才懊悔。這次更搶先在門市活動開跑前，1月8日晚間8點於官方LINE帳號「全聯八點檔」直播，推出限量直購優惠，部分商品免積分下單，前150名單筆滿1,000元再贈1,000福利點，想要搶先入手的民眾別錯過。
全新ON THE GO系列主打雙開口設計、輕巧便攜與高效保溫，適合通勤、健身與外出使用。全新推出粉色與藍色2款人氣色系，兼顧不同族群需求。其中「輕食便當盒900ml」，重量僅425克，不鏽鋼內膽好清潔，適合盛裝輕食，換購價749元起，約市價4.2折；「雙層真空保溫瓶」則是擁有9.4cm大口徑，方便承裝食材、輕鬆清洗，保溫保冷皆宜，換購價699元起，同樣約4.2折。
「雙開口保溫壺0.5L」則是主打咖啡愛好者，雙層開口獨特設計，上層開口瓶蓋方便飲用，第二層闊身開口打開後高度適合台灣多數通路的咖啡機台，外帶咖啡超方便。而「雙開口保溫水壺1L」同樣兼具雙層真空結構與手提把設計，方便清洗與補水，換購價分別為699元起與1,149元起，折扣約3.9折至4.2折。
鍋具部分，推出經典「巴蒂雙耳鑄鐵鍋24cm」，黑琺瑯內鍋耐高溫、保溫性佳，適合3至4人家庭，換購價3,499元起，約市價3.1折。另有台灣全新上市、全聯獨家換購的「琺瑯琴音壺2.1L」，大容量搭配單音哨聲提醒，換購價1,799元起，最低2.9折。
