晨間廚房與霹靂布袋戲合作推公益早餐 助獨居長者過好年

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
連鎖早餐店晨間廚房與霹靂布袋戲PILIGILI合作推出「公益霹靂餐包」募集活動，募集早餐經費捐給華山基金會幫助獨居老人。記者潘奕言／攝影
歲末年終之際，連鎖早餐店晨間廚房與本土經典文化霹靂布袋戲PILIGILI合作，推出「公益霹靂餐包」募集活動，消費者1月9日起到晨間廚房消費每組250元的套餐，就會將其中部分金額捐給華山基金會，希望讓獨居長者也能過個好年。

晨間廚房目前全台有650家分店，1月9日起民眾只要到任何一家門市消費「公益霹靂套餐組」，每組250元含Ring堡早餐兌換券及限量霹靂聯名馬克杯，每售出一組就會將其中部分經費捐給華山基金會，讓獨居長者也能享用溫暖的早餐。

晨間廚房總經理邱明正表示，獨居長者行動不便、資源取得困難，今年正逢晨間廚房成立25周年，與華山基金會合作推出公益套餐，希望透過早餐的溫暖，邀請大家一起用行動關心弱勢長者，為他們送上一份新年的祝福與希望。

華山基金會屏東縣站長張喬姿表示，華山長期服務全台超過3萬名弱勢長者，感謝晨間廚房支持，能在新年前夕為更多長輩送上一份熱騰騰、有溫度的早餐，感受到社會上還有很多人在關心他們。

另外霹靂布袋戲陪伴許多長者走過青春歲月，這次活動也結合霹靂布袋戲，透過文化與公益結合，在提供長者早餐外，也能帶給長者情感上的熟悉與陪伴，相關訊息可至晨間廚房門市、官網與APP查詢。

