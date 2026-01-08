快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

大全聯「小時達」上線！2萬件商品一小時到貨 搶攻即時量販市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大全聯上線小時達，提供一小時到貨「即時量販」新體驗。圖／全聯提供
大全聯上線小時達，提供一小時到貨「即時量販」新體驗。圖／全聯提供

全聯加速布局即時配送市場，推出「大全聯小時達」服務，主打量販規模商品「一小時到貨」，將過去需要事前規劃、到店大量採買的量販需求，全面搬上線上。大全聯指出，相較全聯小時達以日常即時補貨為主，大全聯小時達鎖定「一站購足、量販規模」，讓消費者即使周末一次補齊一整周所需，也能在線上快速完成，打造全新的「即時量販」購物體驗。

大全聯小時達已於去年12月10日正式上線，首波由全台18間大全聯門市提供服務，商品數量近2萬件，涵蓋生鮮、食品、日用品、小家電與餐廚用品等量販主力品項。包括冷凍肉品量販便利包、家庭號鮮魚切片、大包裝零食飲料、多入組日用品，以及大容量食用油、米、豆漿等「大商品」，皆可透過線上下單、最快一小時送達，讓原本需提前規劃的量販採買，也能即買即用。

為推廣即時量販新服務，大全聯自 1 月起每周五、六、日推出限定優惠活動，單筆消費滿 799 元現折 100 元，指定小家電消費滿 1,000 元再加贈 10% 福利點，吸引消費者體驗快速、省時又高 CP 值的線上量販選擇。

因應近期寒流來襲，大全聯小時達同步強化冬季商品陣容，上架電暖爐、電熱毯等保暖小家電，以及多款沖調飲品；火鍋需求升溫，也備齊上百款湯底，搭配在地蔬菜與急凍鮮物，滿足家庭暖食需求。此外，門市自製熱食與烘焙商品，如炸雞歡樂桶、古早味布丁蛋糕、葡式蛋塔等人氣品項也同步上線，從日常補貨到聚餐加菜都能即時到位。

隨消費者對「即買即送」需求提升，大全聯即時配送不再只是便利補貨，而是進一步延伸至量販型大採買場景。透過大全聯小時達，結合量販商品結構與快速配送優勢，可望搶占線上即時零售的新成長動能。

全聯 商品 消費

延伸閱讀

新北鮮奶幸福周2月23日啟動 估超過33萬名孩子受惠

影／新北「鮮奶幸福周」2月23日上路 33萬幼童每周免費領鮮奶

全聯董座林敏雄捐犯保協會1000萬：為重傷被害人提供支持

皮蛋、茶葉蛋、臭豆腐神還原！怪口味零食攻佔貨架 邀你挑戰味蕾極限

相關新聞

On馬年限定系列 從跑道到日常三款經典鞋履詮釋內在節奏

馬，在傳統文化中往往代表著奔騰的象徵，2026馬年系列更是運動跑鞋品牌發揮命題的時刻。瑞士On昂跑獻上新春款式「Year...

美食界奧斯卡來了！「亞洲50最佳餐廳」首度香港舉辦 三月揭曉名單

2026「亞洲50最佳餐廳（ASIA’S 50 BEST RESTAURANTS）」頒獎典禮，將首度來到香港舉辦，預定3...

全聯再攜手LE CREUSET開春首檔換購登場 9款開運色鍋具、餐具2.9折起

每次推出鍋具、廚具換購都掀起熱潮的全聯，2026年開春再度攜手法國頂級廚具品牌LE CREUSET，推出年度第一檔積分換...

寒假出國 原號漫遊買了沒？遠傳推限時優惠

寒假、春節旅遊旺季即將到來，機票、飯店訂好了，原號漫遊買了沒？遠傳（4904）表示，推出原號漫遊限時優惠，最受歡迎的日韓...

擋不住寒冬！營運11年台灣機能服飾品牌「VOUX」宣布退場

營運11年的台灣機能服飾品牌「VOUX」宣布退場，VOUX指出，「在整體市場與營運挑戰下，因未能擴散及達到損益平衡，經過...

寒流飄茶香！高山茶進駐「全家」　Let’s Tea推現煮精品「蘭韻梨山烏龍」限時嘗鮮價

急凍天氣帶動熱飲需求升溫，另伴隨無糖茶飲市場逐漸成熟，消費者對茶飲品質與產地講究度亦持續提升。全家便利商店看準冬季熱飲與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。