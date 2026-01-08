大全聯「小時達」上線！2萬件商品一小時到貨 搶攻即時量販市場

大全聯加速布局即時配送市場，推出「大全聯小時達」服務，主打量販規模商品「一小時到貨」，將過去需要事前規劃、到店大量採買的量販需求，全面搬上線上。大全聯指出，相較全聯小時達以日常即時補貨為主，大全聯小時達鎖定「一站購足、量販規模」，讓消費者即使周末一次補齊一整周所需，也能在線上快速完成，打造全新的「即時量販」購物體驗。

大全聯小時達已於去年12月10日正式上線，首波由全台18間大全聯門市提供服務，商品數量近2萬件，涵蓋生鮮、食品、日用品、小家電與餐廚用品等量販主力品項。包括冷凍肉品量販便利包、家庭號鮮魚切片、大包裝零食飲料、多入組日用品，以及大容量食用油、米、豆漿等「大商品」，皆可透過線上下單、最快一小時送達，讓原本需提前規劃的量販採買，也能即買即用。

為推廣即時量販新服務，大全聯自 1 月起每周五、六、日推出限定優惠活動，單筆消費滿 799 元現折 100 元，指定小家電消費滿 1,000 元再加贈 10% 福利點，吸引消費者體驗快速、省時又高 CP 值的線上量販選擇。

因應近期寒流來襲，大全聯小時達同步強化冬季商品陣容，上架電暖爐、電熱毯等保暖小家電，以及多款沖調飲品；火鍋需求升溫，也備齊上百款湯底，搭配在地蔬菜與急凍鮮物，滿足家庭暖食需求。此外，門市自製熱食與烘焙商品，如炸雞歡樂桶、古早味布丁蛋糕、葡式蛋塔等人氣品項也同步上線，從日常補貨到聚餐加菜都能即時到位。

隨消費者對「即買即送」需求提升，大全聯即時配送不再只是便利補貨，而是進一步延伸至量販型大採買場景。透過大全聯小時達，結合量販商品結構與快速配送優勢，可望搶占線上即時零售的新成長動能。